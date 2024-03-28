ارتفاع مخزونات النفط والبنزين الأمريكية بعكس التوقعات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بخلاف التوقعات، كما زادت مخزونات البنزين لأول مرة في ثمانية أسابيع.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة اليوم، ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 3.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مارس، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض قدره 1.2 مليون برميل.

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فيما زادت مخزونات البنزين بمقدار 1.3 مليون برميل، وذلك بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تراجع 1.7 مليون برميل، وهو أول ارتفاع بعد سبعة أسابيع متتالية من الانخفاض.

وهبطت مخزونات منتجات التقطير – التي تشمل الديزل وزيت التدفئة – بنحو 1.2 مليون برميل، وذلك خلافًا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها بمقدار 100 ألف برميل.





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