ارتفاع مخزونات النفط والبنزين الأمريكية بعكس التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بخلاف التوقعات، كما زادت مخزونات البنزين لأول مرة في ثمانية أسابيع.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة اليوم، ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 3.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مارس، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض قدره 1.2 مليون برميل.
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فيما زادت مخزونات البنزين بمقدار 1.3 مليون برميل، وذلك بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تراجع 1.7 مليون برميل، وهو أول ارتفاع بعد سبعة أسابيع متتالية من الانخفاض.
وهبطت مخزونات منتجات التقطير – التي تشمل الديزل وزيت التدفئة – بنحو 1.2 مليون برميل، وذلك خلافًا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها بمقدار 100 ألف برميل.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108031367
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