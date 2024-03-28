موديز تستبعد أن تحقق فرنسا هدفها خفض العجز بحلول 2027

(MENAFN
- Al-Borsa News) اعتبرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الأربعاء أنه“من غير المرجح” أن تحقق فرنسا هدفها خفض العجز العام إلى 2,7% بحلول عام 2027، معتبرة أن المدخرات الإضافية البالغة 10 مليارات دولار في عام 2024 غير كافية“لإعادة الحكومة إلى مسار الميزانية المخطط لها”.
وبحسب فرانس برس، ذكرت موديز في بيان أن الإعلان عن تراجع العجز إلى 5,5% من اجمالي الناتج المحلي في 2023“يجعل من غير المحتمل” أن تحقق الحكومة هدفها خفض العجز إلى 2,7% من اجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027،“كما هو منصوص عليه في خطتها للموازنة على المدى المتوسط التي عرضتها في سبتمبر”.
موضوعات متعلقة
المؤشر نيكي يتراجع بسبب خصومات الأرباح والحذر من تدخل لدعم العملة كوريا الجنوبية وتايلاند تتفقان على بدء مفاوضات حول شراكة اقتصادية شاملة “طاقة” الإماراتية و”جيرا” اليابانية تشيدان مشروعاً للكهرباء والبخار في السعودية
واضافت الوكالة الأمريكية التي ينص جدولها الزمني على تحديث التصنيف الفرنسي في 26 أبريل، أن الرأي المنشور أمس الأربعاء ليس تصنيفا بالمعنى الحقيقي.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108031366
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.