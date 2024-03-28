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موديز تستبعد أن تحقق فرنسا هدفها خفض العجز بحلول 2027

3/28/2024 4:24:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اعتبرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الأربعاء أنه“من غير المرجح” أن تحقق فرنسا هدفها خفض العجز العام إلى 2,7% بحلول عام 2027، معتبرة أن المدخرات الإضافية البالغة 10 مليارات دولار في عام 2024 غير كافية“لإعادة الحكومة إلى مسار الميزانية المخطط لها”.

وبحسب فرانس برس، ذكرت موديز في بيان أن الإعلان عن تراجع العجز إلى 5,5% من اجمالي الناتج المحلي في 2023“يجعل من غير المحتمل” أن تحقق الحكومة هدفها خفض العجز إلى 2,7% من اجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027،“كما هو منصوص عليه في خطتها للموازنة على المدى المتوسط التي عرضتها في سبتمبر”.

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واضافت الوكالة الأمريكية التي ينص جدولها الزمني على تحديث التصنيف الفرنسي في 26 أبريل، أن الرأي المنشور أمس الأربعاء ليس تصنيفا بالمعنى الحقيقي.


المصدر:

MENAFN28032024000202011048ID1108031366

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