أمريكا تحث حلفاءها على عدم تقديم أدوات صناعة الرقائق للصين

MENAFN - Al-Borsa News) قال مسؤول بوزارة التجارة الأمريكية أمس الأربعاء إن إدارة الرئيس جو بايدن تطلب من الحلفاء منع الشركات المحلية من تقديم بعض أدوات صناعة الرقائق للعملاء الصينيين.

وقال آلان استيفيز، المسؤول عن ضوابط التصدير، متحدثا للصحفيين في مؤتمر سنوي“نعمل مع حلفائنا لتحديد ما يعد مهما لتقديمه وما يعد غير مهم... نضغط كي لا يتم تقديم هذه المكونات المحورية وهذه هي المناقشات التي نجريها مع حلفائنا”.

موضوعاتالمؤشر نيكي يتراجع بسبب خصومات الأرباح والحذر من تدخل لدعم العملة كوريا الجنوبية وتايلاند تتفقان على بدء مفاوضات حول شراكة اقتصادية شاملة “طاقة” الإماراتية و”جيرا” اليابانية تشيدان مشروعاً للكهرباء والبخار في السعودية

وتخوض واشنطن حربا تكنولوجية مستمرة منذ سنوات مع بكين، سعيا إلى منع الصين من تصنيع رقائق أكثر تقدما يمكن استخدامها لتعزيز جيشها.

وأعلنت إدارة بايدن عن قيود جديدة على شحن أدوات صناعة الرقائق أمريكية الصنع إلى مصانع الرقائق الصينية المتقدمة في عام 2022، وأقنعت منتجي أدوات صناعة الرقائق الرئيسيين في اليابان وهولندا بأن يحذوا حذوها من خلال الضوابط الخاصة بهم.





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