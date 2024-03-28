الهجمات على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود تعطل الصادرات الزراعية

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة سبايك بروكرز التي تتتبع وتنشر إحصاءات عن التصدير أمس الأربعاء إن الهجمات الروسية المتواصلة على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بطائرات مسيرة وصواريخ تؤدي إلى تباطؤ الصادرات الزراعية الأوكرانية عبر البحر.

وتعرض مركز بحري رئيسي في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا لهجمات شبه يومية في الأسابيع الأخيرة، لكن السلطات لم تعلن عن أي أضرار كبيرة في البنية التحتية للميناء.

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وقالت سبايك بروكرز عبر تطبيق تيليجرام“أدى القصف الروسي النشط لأوكرانيا، خاصة في الجنوب، الأسبوع الماضي إلى تعطل شحنات التصدير وتباطؤ الصادرات المنقولة بحرا”.

ولم تتطرق سبايك بروكرز لحجم الصادرات على وجه التحديد أو القيود المفروضة على الشحنات. وأوكرانيا من المصدرين التقليديين للحبوب والزيوت النباتية والبذور الزيتية.

وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية في وقت سابق أمس الأربعاء إن صادرات البلاد من الحبوب حتى الآن في مارس بلغت 4.5 مليون طن، بانخفاض طفيف عن 4.6 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

ومن المعتاد أن تصدر أوكرانيا حوالي 95 بالمئة من حبوبها عبر موانئ البحر الأسود، وتوقعت سبايك بروكرز انخفاضا أكبر في أحجام الصادرات.

وقالت الشركة“هناك انخفاض في أحجام الشحنات (المتوقعة) في أبريل ومايو”.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية أن الصادرات الزراعية الأوكرانية عبر البحر بلغت 2.95 مليون طن في الفترة من الأول من مارس حتى 15 من الشهر، معظمها من الذرة.





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