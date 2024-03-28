دول الاتحاد الأوروبي تتوصل لاتفاق بشأن الواردات الزراعية من أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت بلجيكا، التي ترأس الاتحاد الأوروبي، إن سفراء دول التكتل توصلوا إلى اتفاق أمس الأربعاء لتمديد استقبال واردات المواد الغذائية المعفاة من الرسوم الجمركية من أوكرانيا.
وأضافت أن ذلك يأتي في إطار“نهج يحقق التوازن بين دعم أوكرانيا وحماية الأسواق الزراعية للاتحاد الأوروبي”.
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وذكرت الرئاسة البلجيكية في منشور على منصة إكس إن الاتفاقية ستحال الآن إلى البرلمان الأوروبي للموافقة عليها بهدف التوصل إلى“اتفاق سريع”.
وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن هذه المسألة الأسبوع الماضي، لكن فرنسا وبولندا قالتا إن القيود المقررة ليست كافية وحثتا على فرض المزيد منها لمنع ما وصفته بزعزعة استقرار الأسواق الزراعية في الاتحاد الأوروبي.
وصرح دبلوماسي مطلع من الاتحاد الأوروبي بأن الاتفاق الجديد مشابه لاتفاق الأسبوع الماضي لكنه غير الفترة المرجعية المستخدمة في تحديد موعد تطبيق حالات الطوارئ التي تفرض رسوما جمركية على بعض المنتجات.
ونص الاتفاق الأصلي على فرض رسوم جمركية على الدواجن والبيض والسكر والشوفان والذرة والعسل إذا تجاوزت الواردات متوسط مستويات عامي 2022 و2023.
وقال الدبلوماسي إن التسوية الجديدة توسع الفترة المرجعية لتشمل النصف الثاني من 2021.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108031363
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