دول الاتحاد الأوروبي تتوصل لاتفاق بشأن الواردات الزراعية من أوكرانيا

MENAFN - Al-Borsa News) قالت بلجيكا، التي ترأس الاتحاد الأوروبي، إن سفراء دول التكتل توصلوا إلى اتفاق أمس الأربعاء لتمديد استقبال واردات المواد الغذائية المعفاة من الرسوم الجمركية من أوكرانيا.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار“نهج يحقق التوازن بين دعم أوكرانيا وحماية الأسواق الزراعية للاتحاد الأوروبي”.

موضوعاتالمؤشر نيكي يتراجع بسبب خصومات الأرباح والحذر من تدخل لدعم العملة كوريا الجنوبية وتايلاند تتفقان على بدء مفاوضات حول شراكة اقتصادية شاملة “طاقة” الإماراتية و”جيرا” اليابانية تشيدان مشروعاً للكهرباء والبخار في السعودية

وذكرت الرئاسة البلجيكية في منشور على منصة إكس إن الاتفاقية ستحال الآن إلى البرلمان الأوروبي للموافقة عليها بهدف التوصل إلى“اتفاق سريع”.

وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن هذه المسألة الأسبوع الماضي، لكن فرنسا وبولندا قالتا إن القيود المقررة ليست كافية وحثتا على فرض المزيد منها لمنع ما وصفته بزعزعة استقرار الأسواق الزراعية في الاتحاد الأوروبي.

وصرح دبلوماسي مطلع من الاتحاد الأوروبي بأن الاتفاق الجديد مشابه لاتفاق الأسبوع الماضي لكنه غير الفترة المرجعية المستخدمة في تحديد موعد تطبيق حالات الطوارئ التي تفرض رسوما جمركية على بعض المنتجات.

ونص الاتفاق الأصلي على فرض رسوم جمركية على الدواجن والبيض والسكر والشوفان والذرة والعسل إذا تجاوزت الواردات متوسط مستويات عامي 2022 و2023.

وقال الدبلوماسي إن التسوية الجديدة توسع الفترة المرجعية لتشمل النصف الثاني من 2021.





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