تعطل النقل في سول بسبب إضراب سائقي الحافلات

MENAFN - Al-Borsa News) بدأ سائقو الحافلات في العاصمة الكورية الجنوبية إضرابا اليوم الخميس بعد فشل أحدث جهود للتفاوض على زيادة الأجور مما عرقل التنقل في سول التي يسكنها أكثر من تسعة ملايين نسمة بالإضافة إلى مليون شخص من أطراف المدينة.

ومع توقع حدوث اضطرابات خلال ساعات الذروة، قالت حكومة مدينة سول إن مترو الأنفاق سيعمل لساعات إضافية مع تشغيل المزيد من القطارات.

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كما ستوفر مناطق المدينة وعددها 25 ما يصل إلى 480 حافلة لنقل الركاب إلى محطات مترو الأنفاق.

والإضراب الشامل لسائقي الحافلات في المدينة هو الأول منذ 12 عاما. واستمر الإضراب الماضي لنحو 20 دقيقة.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن المفاوضات بين نقابة عمال الحافلات في سول، التي تمثل سائقين يخدمون 97% من عمليات الحافلات، والشركات فشلت بعد رفض طلب النقابة بزيادة الأجور بالساعة 12.7% ورأته الشركات“مبالغا فيه”.

وذكرت يونهاب أن الركاب في سول أصيبوا بالحيرة صباح اليوم الخميس إذ لم يكن البعض على علم بالإضراب بعد انهيار المحادثات قبل الفجر.

وقال يون جونج جانج رئيس مكتب تخطيط النقل في حكومة مدينة سول في بيان“سنبذل قصارى جهدنا للتوصل بسلاسة إلى اتفاق بين النقابة والإدارة قريبا”.

ويجري تشغيل الحافلات في سول بنظام شبه عام تقوم فيه الشركات الخاصة بإدارة الحافلات بينما تدعمها وتنظمها بشكل كبير حكومة المدينة لضمان إمكانية تقديم الخدمات.





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