جيه بي مورجان: أسعار النفط قد ترتفع إلى 100 دولار هذا العام بسبب روسيا

(MENAFN
- Al-Borsa News) يرى“جيه بي مورجان” أن قرار روسيا بخفض إنتاج النفط ربما يدفع أسعار الخام إلى مستوى 100 دولار للبرميل في وقت لاحق هذا العام، في حال لم يتم اتخاذ تدابير مضادة من قبل الولايات المتحدة أو غيرها.
وتأتي تلك التوقعات بعدما ذكرت“رويترز” هذا الأسبوع أن الحكومة الروسية أمرت الشركات بخفض إنتاج النفط إلى مستهدف 9 ملايين برميل يوميًا بحلول نهاية يونيو للوفاء بالتزامها مع تحالف“أوبك+”، وذلك بعدما بلغ إنتاج البلاد 9.5 مليون برميل يوميًا في فبراير.
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وكتب“جيه بي مورجان جلوبال” لأبحاث السلع الأساسية في مذكرة بحثية أن الخطوة الروسية“مفاجئة” وقد تدفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى 4 دولارات للجالون في مايو، وسعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل بحلول سبتمبر.
ومع الأخذ في الاعتبار الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة هذا العام، فيعتقد محللو“جيه بي مورجان” أن الولايات المتحدة قد تسحب ما يصل إلى 60 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي من أجل تخفيف أثر قرار موسكو.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108031361
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