جيه بي مورجان: أسعار النفط قد ترتفع إلى 100 دولار هذا العام بسبب روسيا

MENAFN - Al-Borsa News) يرى“جيه بي مورجان” أن قرار روسيا بخفض إنتاج النفط ربما يدفع أسعار الخام إلى مستوى 100 دولار للبرميل في وقت لاحق هذا العام، في حال لم يتم اتخاذ تدابير مضادة من قبل الولايات المتحدة أو غيرها.

وتأتي تلك التوقعات بعدما ذكرت“رويترز” هذا الأسبوع أن الحكومة الروسية أمرت الشركات بخفض إنتاج النفط إلى مستهدف 9 ملايين برميل يوميًا بحلول نهاية يونيو للوفاء بالتزامها مع تحالف“أوبك+”، وذلك بعدما بلغ إنتاج البلاد 9.5 مليون برميل يوميًا في فبراير.

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وكتب“جيه بي مورجان جلوبال” لأبحاث السلع الأساسية في مذكرة بحثية أن الخطوة الروسية“مفاجئة” وقد تدفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى 4 دولارات للجالون في مايو، وسعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل بحلول سبتمبر.

ومع الأخذ في الاعتبار الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة هذا العام، فيعتقد محللو“جيه بي مورجان” أن الولايات المتحدة قد تسحب ما يصل إلى 60 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي من أجل تخفيف أثر قرار موسكو.





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