أسهم هون هاي تخترق مستوى قياسياً بفضل هوس الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Borsa News) قفزت أسهم شركة“هون هاي بريسيشن إندستري” (Hon Hai Precision Industry) إلى مستوى قياسي، حيث تفوق هوس الذكاء الاصطناعي على المخاوف المتعلقة بالتعافي البطيء في قطاع الهواتف الذكية.
ارتفعت أسهم الشركة التايوانية المصنعة لهواتف“أيفون” التي تنتجها شركة“أبل” بنسبة 5.1% إلى 156 دولار تايواني اليوم الخميس. وصعدت الأسهم هذا الشهر بعد أن أثارت الأرباح الفصلية القوية تفاؤلاً بشأن الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة.
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أدى هوس الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق مكاسب كبيرة في أسهم شركات مثل“إنفيديا” (Nvidia)، حيث يرى المستثمرون إمكانات نمو هائلة بهذا القطاع. ومن المتوقع أن تستحوذ إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي لشركة“هون هاي” على 18% من إيراداتها الإجمالية خلال 2025 نظراً لارتفاع حصة شحنات“إنفيديا”، وفقاً لما كتبه محللو“جيه بي مورغان تشيس آند كو”، ومنهم غوكول هاريهاران، في مذكرة صدرت أمس الأربعاء.
بالتأكيد، سيبقى استحواذ الذكاء الاصطناعي على جزء من إجمالي إيرادات“هون هاي” على الأرجح في نطاق 10% إلى 12% هذا العام، مقارنة بحوالي 20% لصالح منافسيها مثل ويوين” (Wiwynn)، و”كوانتا كومبيوتر” (Quanta Computer)، و”ويسترون” (Wistron)، وفقاً لمذكرة صادرة عن بنك“جيه بي مورغان” نُشرت بداية مارس الجاري.
مع ذلك، ربما أصبح الارتفاع مبالغاً فيه، حيث أصبحت أسهم“هون هاي” الآن ضمن الأسهم الأكثر شراءً على المؤشر القياسي التايواني من حيث القوة النسبية على مدار 14 يوماً، وفقًا لبيانات جمعتها“بلومبرج”. وارتفع سهم الشركة بنسبة 49% حتى الآن هذا العام رغم تباطؤ مبيعات“أبل” في الصين.
رفع الأهداف السعرية لسهم الشركة
يتوقع المحللون استمرار الأوضاع الإيجابية المواتية لـ”هون هاي”، مع رفع بنوك“جولدمان ساكس جروب” و”مورجان ستانلي” و”سيتي جروب” أهدافها السعرية للسهم هذا الشهر. ورفع محللو“جيه بي مورجان” السعر المستهدف للسهم بنسبة 21% إلى 170 دولار تايواني هذا الأسبوع.
كتب محللو“جولدمان”، ومنهم ألين تشانغ، في مذكرة، أن تعزيز إنتاجية خوادم الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية تعد دافع رئيسي بالنسبة لـ”هون هاي” في 2024، مضيفين أن تقييم الشركة لا يزال جذاباً نظراً لنمو الأرباح القوي المتوقع في المستقبل. ورفع“غولدمان” السعر المستهدف لأسهم“هون هاي” إلى 172 دولار تايواني، وهو أعلى سعر مستهدف حتى الآن.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108031360
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