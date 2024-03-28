أسهم هون هاي تخترق مستوى قياسياً بفضل هوس الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت أسهم شركة“هون هاي بريسيشن إندستري” (Hon Hai Precision Industry) إلى مستوى قياسي، حيث تفوق هوس الذكاء الاصطناعي على المخاوف المتعلقة بالتعافي البطيء في قطاع الهواتف الذكية.

ارتفعت أسهم الشركة التايوانية المصنعة لهواتف“أيفون” التي تنتجها شركة“أبل” بنسبة 5.1% إلى 156 دولار تايواني اليوم الخميس. وصعدت الأسهم هذا الشهر بعد أن أثارت الأرباح الفصلية القوية تفاؤلاً بشأن الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة.

موضوعاتالمؤشر نيكي يتراجع بسبب خصومات الأرباح والحذر من تدخل لدعم العملة كوريا الجنوبية وتايلاند تتفقان على بدء مفاوضات حول شراكة اقتصادية شاملة “طاقة” الإماراتية و”جيرا” اليابانية تشيدان مشروعاً للكهرباء والبخار في السعودية

أدى هوس الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق مكاسب كبيرة في أسهم شركات مثل“إنفيديا” (Nvidia)، حيث يرى المستثمرون إمكانات نمو هائلة بهذا القطاع. ومن المتوقع أن تستحوذ إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي لشركة“هون هاي” على 18% من إيراداتها الإجمالية خلال 2025 نظراً لارتفاع حصة شحنات“إنفيديا”، وفقاً لما كتبه محللو“جيه بي مورغان تشيس آند كو”، ومنهم غوكول هاريهاران، في مذكرة صدرت أمس الأربعاء.

بالتأكيد، سيبقى استحواذ الذكاء الاصطناعي على جزء من إجمالي إيرادات“هون هاي” على الأرجح في نطاق 10% إلى 12% هذا العام، مقارنة بحوالي 20% لصالح منافسيها مثل ويوين” (Wiwynn)، و”كوانتا كومبيوتر” (Quanta Computer)، و”ويسترون” (Wistron)، وفقاً لمذكرة صادرة عن بنك“جيه بي مورغان” نُشرت بداية مارس الجاري.

مع ذلك، ربما أصبح الارتفاع مبالغاً فيه، حيث أصبحت أسهم“هون هاي” الآن ضمن الأسهم الأكثر شراءً على المؤشر القياسي التايواني من حيث القوة النسبية على مدار 14 يوماً، وفقًا لبيانات جمعتها“بلومبرج”. وارتفع سهم الشركة بنسبة 49% حتى الآن هذا العام رغم تباطؤ مبيعات“أبل” في الصين.

رفع الأهداف السعرية لسهم الشركة

يتوقع المحللون استمرار الأوضاع الإيجابية المواتية لـ”هون هاي”، مع رفع بنوك“جولدمان ساكس جروب” و”مورجان ستانلي” و”سيتي جروب” أهدافها السعرية للسهم هذا الشهر. ورفع محللو“جيه بي مورجان” السعر المستهدف للسهم بنسبة 21% إلى 170 دولار تايواني هذا الأسبوع.

كتب محللو“جولدمان”، ومنهم ألين تشانغ، في مذكرة، أن تعزيز إنتاجية خوادم الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية تعد دافع رئيسي بالنسبة لـ”هون هاي” في 2024، مضيفين أن تقييم الشركة لا يزال جذاباً نظراً لنمو الأرباح القوي المتوقع في المستقبل. ورفع“غولدمان” السعر المستهدف لأسهم“هون هاي” إلى 172 دولار تايواني، وهو أعلى سعر مستهدف حتى الآن.





المصدر: