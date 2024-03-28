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أجيليتي الكويتية توافق على إدراج شركة تابعة في سوق أبو ظبي

3/28/2024 4:24:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافقت شركة“أجيليتي للمخازن العمومية” الكويتية على إدراج“أجيليتي غلوبال” المملوكة لها بنسبة 100% في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

الشركة قالت في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني إن مجلس الإدارة وافق على توزيع أرباح عينية على المساهمين تتمثل في 49% من أسهم شركة“أجيليتي جلوبال” تعادل قيمتها 800 مليون دينار، سوف يحصل كل مساهم في الشركة الأم على سهمين من أسهم شركة أجيليتي غلوبال لكل سهم واحد مملوك له في رأس مال شركة أجيليتي” وفق البيان.

موضوعات متعلقة المؤشر نيكي يتراجع بسبب خصومات الأرباح والحذر من تدخل لدعم العملة كوريا الجنوبية وتايلاند تتفقان على بدء مفاوضات حول شراكة اقتصادية شاملة “طاقة” الإماراتية و”جيرا” اليابانية تشيدان مشروعاً للكهرباء والبخار في السعودية

قالت“أجيليتي” إن إدراج الشركة التي تدير العمليات والأصول الدولية، سوف يكون تقنياً أي قاصراً على إدراج الأسهم الموزعة للمساهمين.

وأوضحت أن الإدراج سيكون بعد انتهاء الإجراءات المطلوبة، دون تحديد موعد، وحسب الآليات المتبعة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بما في ذلك آليات تحديد السعر الأولي والموافقة والمصادقة على كافة الإجراءات بما في ذلك إعادة هيكلة بعض أصول الشركة.


المصدر:

MENAFN28032024000202011048ID1108031359

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