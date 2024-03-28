أجيليتي الكويتية توافق على إدراج شركة تابعة في سوق أبو ظبي

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافقت شركة“أجيليتي للمخازن العمومية” الكويتية على إدراج“أجيليتي غلوبال” المملوكة لها بنسبة 100% في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
الشركة قالت في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني إن مجلس الإدارة وافق على توزيع أرباح عينية على المساهمين تتمثل في 49% من أسهم شركة“أجيليتي جلوبال” تعادل قيمتها 800 مليون دينار، سوف يحصل كل مساهم في الشركة الأم على سهمين من أسهم شركة أجيليتي غلوبال لكل سهم واحد مملوك له في رأس مال شركة أجيليتي” وفق البيان.
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قالت“أجيليتي” إن إدراج الشركة التي تدير العمليات والأصول الدولية، سوف يكون تقنياً أي قاصراً على إدراج الأسهم الموزعة للمساهمين.
وأوضحت أن الإدراج سيكون بعد انتهاء الإجراءات المطلوبة، دون تحديد موعد، وحسب الآليات المتبعة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بما في ذلك آليات تحديد السعر الأولي والموافقة والمصادقة على كافة الإجراءات بما في ذلك إعادة هيكلة بعض أصول الشركة.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108031359
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