البطالة في السعودية عند أدنى مستوى مع انضمام مزيد من النساء لسوق العمل

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من العام الماضي، إلى أدنى مستوى، بفضل زيادة عدد المشتغلات من الإناث في ظل معدلات النمو التي سجلتها الأنشطة غير النفطية في المملكة والتي ساهمت في توفير المزيد من فرص العمل.
حسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية، تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7% بنهاية الربع الرابع الأخير من العام الماضي، تقترب بذلك من مستهدفات رؤية المملكة 2030 للبطالة في المملكة عند 7%.
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تراجع نسبة البطالة بين الإناث إلى 13.7% وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، منخفضاً بمقدار 2.6 نقطة مئوية، عن مستواه بنهاية الربع الثالث 2023، فيما استقر معدل البطالة بين الذكور عند 4.6%.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108031358
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