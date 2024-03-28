البطالة في السعودية عند أدنى مستوى مع انضمام مزيد من النساء لسوق العمل

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من العام الماضي، إلى أدنى مستوى، بفضل زيادة عدد المشتغلات من الإناث في ظل معدلات النمو التي سجلتها الأنشطة غير النفطية في المملكة والتي ساهمت في توفير المزيد من فرص العمل.

حسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية، تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7% بنهاية الربع الرابع الأخير من العام الماضي، تقترب بذلك من مستهدفات رؤية المملكة 2030 للبطالة في المملكة عند 7%.

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تراجع نسبة البطالة بين الإناث إلى 13.7% وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، منخفضاً بمقدار 2.6 نقطة مئوية، عن مستواه بنهاية الربع الثالث 2023، فيما استقر معدل البطالة بين الذكور عند 4.6%.





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