الصين وبافاريا الألمانية تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

MENAFN - Al-Borsa News) بحث رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، مع رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس سويدر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وقال لي تشيانج، خلال اللقاء، إن الصين تولي أهمية للدور الفريد الذي تلعبه بافاريا في العلاقات الثنائية، ومستعدة لتعميق الانفتاح والتعاون مع المنطقة.

موضوعاتالمؤشر نيكي يتراجع بسبب خصومات الأرباح والحذر من تدخل لدعم العملة كوريا الجنوبية وتايلاند تتفقان على بدء مفاوضات حول شراكة اقتصادية شاملة “طاقة” الإماراتية و”جيرا” اليابانية تشيدان مشروعاً للكهرباء والبخار في السعودية

وأعرب عن أمله في أن تواصل بافاريا دورها النشط في تعزيز التعاون الشامل بين الصين وألمانيا، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق نتائج مربحة للجانبين، وتعزيز التعاون في مجال الابتكار، وتعميق التبادلات الثقافية والشعبية، لافتا إلى استعداد الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع بافاريا بشكل أكبر، واعتبار هذا التعاون بمثابة حجر التوازن في العلاقات.

وأضاف أن الصين ستعمل على تعزيز التعاون في مجالات السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة والمستحضرات الدوائية الحيوية والذكاء الاصطناعي، وتعميق التبادلات في مجالات الثقافة والتعليم والرياضة والشباب، وتعزيز التعاون متبادل المنفعة بين الجانبين للارتقاء به إلى مستوى جديد.

وأشار إلى أن الصين ستواصل توسيع الوصول إلى الأسواق، وضمان معاملة الشركات ذات التمويل الأجنبي مثل الشركات المحلية، وبناء بيئة أعمال موجهة نحو السوق وقانونية ومن الطراز الأول، كما ستعمل على قضايا مثل تدفق البيانات عبر الحدود وستوفر المزيد من الدعم والتسهيلات للشركات الألمانية للاستثمار في الصين وأنها تأمل في أن توفر بافاريا أيضا بيئة أعمال نزيهة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية.

ومن جانبه، قال سويدر إن بافاريا أقامت علاقات وثيقة وتعاونية مع الصين وتعارض فك الارتباط الاقتصادي وهي مستعدة لتعزيز التعاون مع الصين بشكل مستمر في مجالات مثل الزراعة والعلوم والتكنولوجيا والتبادلات الشعبية والثقافية، وتوسيع المصالح المشتركة للجانبين، وتحقيق المنافع المتبادلة.