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طاقة الإماراتية وجيرا اليابانية تشيدان مشروعاً للكهرباء والبخار في السعودية

3/28/2024 4:24:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اتفقت شركة“أبوظبي الوطنية للطاقة” (طاقة) مع شركة“جيرا” اليابانية على تطوير محطة صناعية جديدة لإنتاج الكهرباء والبخار في السعودية لتزويد مجمع أميرال للبتروكيماويات المزمع إنشاؤه في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة، وفق إفصاح صادر اليوم الخميس.

وبينما لم يتم الإعلان عن الاستثمارات المرتقبة في المشروع الجديد، قالت“طاقة” إنها ستمتلك 51% من المشروع، والحصة المتبقية لصالح“جيرا”، بموجب عقد مدته 25 عاماً وفق نظام البناء والتملك والتشغيل قابل للتمديد خمس سنوات بالاتفاق المتبادل.

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وسيتم تنفيذ المشروع لصالح شركة“أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات” (ساتورب)، بحسب الإفصاح.


المصدر:

MENAFN28032024000202011048ID1108031356

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