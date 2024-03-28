طاقة الإماراتية وجيرا اليابانية تشيدان مشروعاً للكهرباء والبخار في السعودية

(MENAFN
- Al-Borsa News) اتفقت شركة“أبوظبي الوطنية للطاقة” (طاقة) مع شركة“جيرا” اليابانية على تطوير محطة صناعية جديدة لإنتاج الكهرباء والبخار في السعودية لتزويد مجمع أميرال للبتروكيماويات المزمع إنشاؤه في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة، وفق إفصاح صادر اليوم الخميس.
وبينما لم يتم الإعلان عن الاستثمارات المرتقبة في المشروع الجديد، قالت“طاقة” إنها ستمتلك 51% من المشروع، والحصة المتبقية لصالح“جيرا”، بموجب عقد مدته 25 عاماً وفق نظام البناء والتملك والتشغيل قابل للتمديد خمس سنوات بالاتفاق المتبادل.
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وسيتم تنفيذ المشروع لصالح شركة“أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات” (ساتورب)، بحسب الإفصاح.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108031356
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