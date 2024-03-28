كوريا الجنوبية وتايلاند تتفقان على بدء مفاوضات حول شراكة اقتصادية شاملة

(MENAFN
- Al-Borsa News) اتفق نائب الوزير لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الكوري الجنوبي روه كيون-كي، مع نائب رئيس الوزراء التايلندي ووزير التجارة بومتام ويتشاياشاي، على انطلاق مفاوضات حول شراكة اقتصادية شاملة، حيث تسعى سيول لتوسيع وجودها في منطقة جنوب شرق آسيا.
وأوضحت وزارة التجارة الكورية، في بيان اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع تايلاند، لإقامة علاقة موجهة نحو المستقبل مع تايلاند من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.
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وذكرت أن الجانبين التزما بالمشاركة في مناقشات تهدف إلى تحقيق مستوى عال من انفتاح السوق في السلع والخدمات بالإضافة إلى مجالات مثل التعاون الاقتصادي والتكنولوجيا الرقمية والمشتريات الحكومية.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية لإنشاء شبكة تجارية متبادلة المنفعة مع الدول الشريكة متجاوزة مجرد فتح السوق، على الرغم من أنها تغطي نطاقا أصغر من المجالات مقارنة باتفاقية التجارة الحرة التقليدية.
كما أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية المتوقعة ستساعد كوريا الجنوبية على توسيع صادراتها مع تعزيز التعاون الثنائي في سلاسل التوريد والتكنولوجيا الحية والاقتصاد الأخضر.
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