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كوريا الجنوبية وتايلاند تتفقان على بدء مفاوضات حول شراكة اقتصادية شاملة

3/28/2024 4:24:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اتفق نائب الوزير لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الكوري الجنوبي روه كيون-كي، مع نائب رئيس الوزراء التايلندي ووزير التجارة بومتام ويتشاياشاي، على انطلاق مفاوضات حول شراكة اقتصادية شاملة، حيث تسعى سيول لتوسيع وجودها في منطقة جنوب شرق آسيا.

وأوضحت وزارة التجارة الكورية، في بيان اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع تايلاند، لإقامة علاقة موجهة نحو المستقبل مع تايلاند من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

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وذكرت أن الجانبين التزما بالمشاركة في مناقشات تهدف إلى تحقيق مستوى عال من انفتاح السوق في السلع والخدمات بالإضافة إلى مجالات مثل التعاون الاقتصادي والتكنولوجيا الرقمية والمشتريات الحكومية.

وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية لإنشاء شبكة تجارية متبادلة المنفعة مع الدول الشريكة متجاوزة مجرد فتح السوق، على الرغم من أنها تغطي نطاقا أصغر من المجالات مقارنة باتفاقية التجارة الحرة التقليدية.

كما أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية المتوقعة ستساعد كوريا الجنوبية على توسيع صادراتها مع تعزيز التعاون الثنائي في سلاسل التوريد والتكنولوجيا الحية والاقتصاد الأخضر.

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