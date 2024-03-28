المؤشر نيكي يتراجع بسبب خصومات الأرباح والحذر من تدخل لدعم العملة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس بسبب خصومات حقوق توزيع الأرباح للعديد من الأسهم قبل نهاية العام المالي، في حين أثر الحذر بشأن تدخل محتمل لدعم الين على المعنويات أيضا.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.46% عند 40168.07 نقطة، مع تراجع 202 من الشركات المدرجة به والبالغ عددها 225 مقابل ارتفاع 23 سهما فقط. ومع ذلك، لا يزال المؤشر متجها لتحقيق قفزة بنسبة 20% في الربع الذي بدأ في يناير وينتهي في مارس .

موضوعاتكوريا الجنوبية وتايلاند تتفقان على بدء مفاوضات حول شراكة اقتصادية شاملة “طاقة” الإماراتية و”جيرا” اليابانية تشيدان مشروعاً للكهرباء والبخار في السعودية الصين وبافاريا الألمانية تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.73% إلى 2750.81 نقطة.

وقال شوجي هوسوي، كبير الاستراتيجيين في دايوا سيكيوريتيز“السوق حذرة بشأن التدخل المحتمل في العملة. ليس من الواضح عند أي مستوى ومتى ستتدخل الحكومة اليابانية”.

وأضاف“المستثمرون الأجانب متحمسون لشراء الأسهم اليابانية لكنهم يريدون شرائها بسعر رخيص. لذا فهم يراقبون إلى أي مدى سيُسمح للين بالانخفاض”.

وسجل الين الياباني أدنى مستوى له منذ 34 عاما مقابل الدولار أمس الأربعاء، ما دفع السلطات النقدية الرئيسية الثلاث في اليابان إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة ضعف الين.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال ماساتو كاندا نائب وزير المالية للشؤون الدولية إنه“لن يستبعد أي خطوات للرد على التحركات غير المنتظمة في سوق العملات”.

وجرى تداول الين عند 151.375 مقابل الدولار في أحدث تعاملات.

وقال خبراء استراتيجيون إن المؤشر نيكي تراجع اليوم الخميس بسبب تداول عدد من الأسهم دون الحق في توزيع أرباح، ليخسر حوالي 260 نقطة بسبب ذلك.

وتكبدت أسهم قطاع الرقائق خسائر كبيرة. وكان سهم شركة شين-إتسو للكيماويات أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي، إذ فقد 3.12 بالمئة.

وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.62 بالمئة ليكون ثاني أكبر الخاسرين، في حين جاءت شركة طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق في المركز الثالث في المنطقة الحمراء بخسارة 0.63 بالمئة.

وتراجع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 0.47%.

وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء واحد، مع انخفاض أسهم شركات صناعة الورق 6.07% ليكون أسوأ القطاعات أداء في الجلسة. وارتفع سهم قطاع التعدين 0.87%.





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