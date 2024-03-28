وسط مواجهات واشتباكات: إصابات واعتقالات بالضفة والقدس

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، اقتحمت خلالها عشرات المنازل وعاثت بها خرابا وسط مواجهات واشتباكات أسفرت عن إصابات إلى جانب اعتقال العديد من الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

في محافظة نابلس، أصيب شاب برصاص الاحتلال بفخذه خلال مواجهات اندلعت خلال اقتحام حي رفيديا.

واقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية نابلس من جهة حاجز صرة، وداهمت إحدى العمارات في شارع تونس.

ونشرت قوات الاحتلال فرق المشاة في المنطقة وقرب مدرسة كمال جنبلاط، كما نشرت القناصة على أسطح عدة بنايات.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد عيادة من بلدة الشيوخ عقب مداهمة منزله، واقتحمت مخيم العروب، حيث اعتقلت الفتى منتصر الكرمة، ووالده بشار الكرمة.

أما في القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين شقيقين، عقب مداهمة بلدة أبو ديس.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات واطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، واعتقلت الشقيقين ماهر وأحمد بحر.

واقتحمت قوات الاحتلال، مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، ترافقها جرافة اقتحمت المخيم من عدة محاور، وتجولت في عدة أحياء بالمخيم، وتمركزت في عدة مناطق، وداهمت القوات المقتحمة عدة منازل في المخيم عرف من أصحابها ثائر فرحان ومعتز شحام، فيما أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا.

كما اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية بلدة كفر عقب، وجابت عدة شوارع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال شابا لدى اقتحامها قرية سرطة غرب سلفيت.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عدة منازل في منطقة "الحاووز" عرف منها منزل مصطفى إبراهيم خطيب، واعتقلت الشاب أيمن إبراهيم الخطيب، عقب مداهمة منزله وتكسير محتوياته، كما قامت بإلقاء القنابل الصوتية صوب السكان.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون من المدخل الغربي، وان آليات الاحتلال تمركزت في البلدة وتجولت في عدة مناطق فيها، كما اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية قرية الزاوية، وتجولت في شوارعها دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة ومخيم جنين من عدة محاور، وأن قوات راجلة انتشرت في المخيم ومحيطة، كما نصبت قوات الاحتلال القناصة على أسطح البنايات.

وتسللت قوة خاصة من جيش الاحتلال إلى المخيم، واكتشف أمرها ودارت اشتباكات، حيث دفعت قوات الاحتلال عقيها بتعزيزات عسكرية.

وفي محافظة رام الله، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال على مدخل مخيم الأمعري، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمود وعز الدين بدر من قرية دير السودان.