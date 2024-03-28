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الاحتلال يغلق حاجزي الحمرا وتياسير العسكريين بالأغوار الشمالية

3/28/2024 4:21:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، حاجزي الحمرا وتياسير العسكريين بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال أغلق الحاجزين بكلا الاتجاهين؛ بحجة اطلاق النار على حافلة للمستوطنين قرب قرية العوجا، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

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