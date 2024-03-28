الاحتلال يغلق حاجزي الحمرا وتياسير العسكريين بالأغوار الشمالية

الاحتلال يغلق حاجزي الحمرا وتياسير العسكريين بالأغوار الشمالية
التاريخ
3/28/2024 4:21:07 AM
(MENAFN
- Palestine News Network ) الأغوار/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، حاجزي الحمرا وتياسير العسكريين بالأغوار الشمالية.
وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال أغلق الحاجزين بكلا الاتجاهين؛ بحجة اطلاق النار على حافلة للمستوطنين قرب قرية العوجا، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.
MENAFN28032024000205011050ID1108031350
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.