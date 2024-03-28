حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا الى صاف
حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ولطيفاَ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويكون الجو، يوم غدٍ الجمعة، غائماً الى غائم جزئي،
حارا نسبيا الى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.
والسبت المقبل، يستمر الجو غائماً جزئياً الى صاف حارا نسبيا الى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر حفيف ارتفاع الموج.
ويكون الجو، يوم الأحد، غائماً جزئياً الى صاف
حارا نسبيا الى حار ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر حفيف ارتفاع الموج.
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