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إصابة 3 مستوطنين بإطلاق نار على حافلة شمال أريحا

3/28/2024 4:21:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) اريحا/PNN- أصيب 3 إسرائيليين على الأقل بنيران أطلقت على حافلة للمستوطنين وعدة مركبات قرب بلدة العوجا شمالي مدينة أريحا في غور الأردن صباح اليوم الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته وصلت إلى مكان الحادث وأغلقت المنطقة وباشرت بعمليات التمشيط بحثا عن المهاجمين الذين لاذوا بالفرار.

وأفاد متحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي بأن إطلاق النيران حدث في موقعين متقاربين في المنطقة نفسها، حيث استهدف المهاجمون سيارات إسرائيلية أيضا.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عملية إطلاق النار في الأغوار أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة ومتوسطة وطفيفة.

يشار إلى أن الضفة الغربية تشهد تصعيدا أمنيا واقتحامات من قبل جيش الاحتلال منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المضدر:

الجزيرة

MENAFN28032024000205011050ID1108031348

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