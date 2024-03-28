إصابة 3 مستوطنين بإطلاق نار على حافلة شمال أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network ) اريحا/PNN- أصيب 3 إسرائيليين على الأقل بنيران أطلقت على حافلة للمستوطنين وعدة مركبات قرب بلدة العوجا شمالي مدينة أريحا في غور الأردن صباح اليوم الخميس.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته وصلت إلى مكان الحادث وأغلقت المنطقة وباشرت بعمليات التمشيط بحثا عن المهاجمين الذين لاذوا بالفرار.
وأفاد متحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي بأن إطلاق النيران حدث في موقعين متقاربين في المنطقة نفسها، حيث استهدف المهاجمون سيارات إسرائيلية أيضا.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عملية إطلاق النار في الأغوار أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة ومتوسطة وطفيفة.
يشار إلى أن الضفة الغربية تشهد تصعيدا أمنيا واقتحامات من قبل جيش الاحتلال منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المضدر:
الجزيرة
MENAFN28032024000205011050ID1108031348
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