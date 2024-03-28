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174 يوما من العدوان.. الاحتلال يضع أعينه نصب رفح رغم التحذيرات الدولية

3/28/2024 4:21:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- واصل الجيش الإسرائيلي، الخميس، ومع دخول الحرب على قطاع غزة يومها الـ 174، قصفه الجوي والبري لمناطق مختلفة بالقطاع، فيما استهدف القصف فرق تأمين المساعدات الإنسانية للشمال.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 32,490 شهيدا و74,889 مصابا بعد ارتكاب الاحتلال 8 مجازر في الـ24 ساعة الأخيرة راح ضحيتها 76 شهيدا و102 إصابة.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، وطالت الغارات مناطق خانيونس، وبيت لاهيا، ومخيم الشاطئ، والنصيرات، والمغراقة، وحي الشجاعية، حيث أوقعت عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

لاحتلال يسعى لتدمير رفح

وعلى نقيض الجو والتعب الذي يعانيه الفلسطينيون على مرأى العالم لا زال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصرا على اجتياح رفح بريا.

وقال نتنياهو إن العمليات القتالية تشكل عامل ضغط سيؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو لأعضاء في الكونغرس الأمريكي أنه يمكن للمدنيين الذهاب إلى شمال غزة خلال عملية رفح، وأن هناك أماكن كثير يمكن الذهاب إليها.

وادعى أن تل أبيب ستضمن توفير الماء والغذاء والدواء للمدنيين الذين سينتقلون من رفح، وأن الضغط العسكري نجح في إطلاق سراح العديد من المحتجزين في غزة.

وقال نتنياهو: "إن الحفاظ على دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري مهم لا سيما في هذه الأوقات الصعبة".

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