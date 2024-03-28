174 يوما من العدوان.. الاحتلال يضع أعينه نصب رفح رغم التحذيرات الدولية

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- Palestine News Network ) غزة/PNN- واصل الجيش الإسرائيلي، الخميس، ومع دخول الحرب على قطاع غزة يومها الـ 174، قصفه الجوي والبري لمناطق مختلفة بالقطاع، فيما استهدف القصف فرق تأمين المساعدات الإنسانية للشمال.
وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 32,490 شهيدا و74,889 مصابا بعد ارتكاب الاحتلال 8 مجازر في الـ24 ساعة الأخيرة راح ضحيتها 76 شهيدا و102 إصابة.
وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، وطالت الغارات مناطق خانيونس، وبيت لاهيا، ومخيم الشاطئ، والنصيرات، والمغراقة، وحي الشجاعية، حيث أوقعت عشرات الشهداء ومئات الجرحى.
لاحتلال يسعى لتدمير رفح
وعلى نقيض الجو والتعب الذي يعانيه الفلسطينيون على مرأى العالم لا زال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصرا على اجتياح رفح بريا.
وقال نتنياهو إن العمليات القتالية تشكل عامل ضغط سيؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.
وأضاف نتنياهو لأعضاء في الكونغرس الأمريكي أنه يمكن للمدنيين الذهاب إلى شمال غزة خلال عملية رفح، وأن هناك أماكن كثير يمكن الذهاب إليها.
وادعى أن تل أبيب ستضمن توفير الماء والغذاء والدواء للمدنيين الذين سينتقلون من رفح، وأن الضغط العسكري نجح في إطلاق سراح العديد من المحتجزين في غزة.
وقال نتنياهو: "إن الحفاظ على دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري مهم لا سيما في هذه الأوقات الصعبة".
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