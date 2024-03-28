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طواقم صواريخ يارس الاستراتيجية النووية الروسية تتدرب على تنفيذ مهام خاصة

3/28/2024 3:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نشرت وزارة الدفاع الروسية تدريبات طواقم صواريخ "يارس" النووية العابرة للقارات على رصد المجموعات التخريبية للعدو المفترض، والقضاء عليها في منطقة ملوثة إشعاعيا مفترضة.
وأضافت الوزارة أن فوج صواريخ "يارس" الاستراتيجية يتدرب في مقاطعة إركوتسك شرقي روسيا على تنفيذ أكثر من 20 مهمة منها تغيير مواقعه والانتشار في منطقة ملوثة إشعاعيا مفترضة.

وبين المهام الأساسية للتدريبات، كشف مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية والقضاء عليها في نطاق عمل الفوج.
و"يارس" صاروخ نووي استراتيجي عابر للقارات طوله 17.8 متر ووزنه عند الإطلاق 46 طنا، ووزن كل من رؤوسه 1250 كغ.
وتعمل محركات صاروخ "يارس" بالوقود الصلب ومداه 10 آلاف كم.
ويارس" ثلاثي المراحل ومزود بـ4 رؤوس، شدّة كل منها التدميرية 500 كيلوطن.

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