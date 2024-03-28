عادل محمد صلاح في ذمة الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بقلوب مؤمنة و راضية بقضاء الله و قدره تنعى عائلة ابو محمد القريوتي و ابنائه و بناته ( نسيبهم و زوج ابنتهم اسلام و اخوانه محمد و حمزه و ابراهيم ) والدهم العم عادل محمد صلاح ( أبو محمد ) الذي وافته المنية مساء أمس الاربعاء.
وسيشيع جثمانه اليوم ( ٢٨-٣-٢٠٢٤ ) بعد صلاة العصر من مسجد بر الوالدين / الهاشمية الى مقبرة الهاشمية .
تقبل التعازي للنساء والرجال في منزله في الهاشمية - الزرقاء
سائلين الله له المغفرة و الرحمة وان يرزق ذويه الصبر و السلوان.
انا لله وانا اليه راجعون
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