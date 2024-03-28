Thursday, 28 March 2024 10:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عادل محمد صلاح في ذمة الله

3/28/2024 3:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بقلوب مؤمنة و راضية بقضاء الله و قدره تنعى عائلة ابو محمد القريوتي و ابنائه و بناته ( نسيبهم و زوج ابنتهم اسلام و اخوانه محمد و حمزه و ابراهيم ) والدهم العم عادل محمد صلاح ( أبو محمد ) الذي وافته المنية مساء أمس الاربعاء.


وسيشيع جثمانه اليوم ( ٢٨-٣-٢٠٢٤ ) بعد صلاة العصر من مسجد بر الوالدين / الهاشمية الى مقبرة الهاشمية .


تقبل التعازي للنساء والرجال في منزله في الهاشمية - الزرقاء


سائلين الله له المغفرة و الرحمة وان يرزق ذويه الصبر و السلوان.

انا لله وانا اليه راجعون

MENAFN28032024000208011052ID1108031090

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث