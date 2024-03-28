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المركزية للوكالات التجارية تطلق عرضاً ترويجياً على سيارات شيري خلال شهر رمضان المبارك

3/28/2024 3:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الشركة المركزية للوكالات التجارية -إحدى العلامات التجارية التابعة لمجموعة المركزية- والوكيل الحصري لسيارات شيري، عن إطلاق عرضها الترويجي على جميع فئات سيارات شيري خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار "بدايتنا غير مع شهر الخير ".
وأتاحت الشركة لعملائها بموجب العرض امتلاك سيارة من سيارات شيري بتمويل داخلي وأقساط لمدة 36 شهر بدون فوائد، بالإضافة إلى كفالة مصنعية لمدة 5 سنوات أو 150,000 كم (أيهما أسبق)، وصيانة لمدة سنتين مجاناً.
وقال المدير العام للشركة المركزية للوكالات التجارية أحمد الخصاونة: "تأتي هذه الحملة ضمن جهودنا المستمرة لتقديم عروض متميزة وتجربة فريدة لعملائنا، ونحن فخورون بتقديم هذا العرض الترويجي لنتيح لهم الفرصة لامتلاك سيارات شيري بشروط سهلة وميسرة، وذلك في إطار احتفالنا في شهر الخير والبركة.
وسيرافق إطلاق الحملة تقديم العديد من الجوائز القيمة للعملاء عند شراء أي سيارة من شيري، إلى جانب التبرع بأسمائهم بزراعة شجرة من منظمة العربية لحماية الطبيعة في الأراضي الأردنية أو الفلسطينية مع شهادة موثقة.

ويمكن للراغبين بمشاهدة طرازات شيري وموديلاتها المختلفة زيارة معرض سيارات شيري الكائن في شارع مكة أو الاتصال على الرقم 0791791116 لمعرفة المزيد عن العرض الترويجي.

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