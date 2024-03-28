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بوتين يصف تجربته في قيادة المروحية

3/28/2024 3:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى قاعدة تورجوك الجوية في مقاطعة تفير، قيادة الطائرة المروحية بالأمر الصعب.

وأثناء جلوس الرئيس بوتين مع طيار مرافق له في قمرة القيادة لطائرة مروحية تدريبية، قال الطيار له: "أحد الأشخاص المحترمين للغاية قال إن قيادة المروحية أصعب بكثير من أي شيء آخر"، مقتبسا هذا القول عن بوتين.
ورد بوتين مبتسما وهو يرتدي خوذة الطيارين: "نعم الأمر صعب.. لقد جربت ذلك".
وكان بوتين قد قال خلال لقاء مع خريجي مدرسة كراسنودار العليا للطيران العسكري في مارس الجاري، إن أصعب شيء بالنسبة له هو قيادة طائرة مروحية.
وخلال زيارته إلى المركز الحكومي للاستخدام القتالي وإعادة تدريب طواقم الطيران التابع لوزارة الدفاع الروسية مدينة تورجوك في مقاطعة تفير، قال ممثل الطيران العسكري للرئيس بوتين إن "الرأس الحربي المعدل لصواريخ الأقحوان التي تحملها المروحيات القتالية الروسية يمزق برج الدبابات الأوكرانية"، مشيرا إلى وجود عدد كبير من مقاطع الفيديو تؤكد ذلك.

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