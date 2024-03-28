إصابة 3 إسرائيليين بإطلاق نار على حافلة شمال أريحا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب ثلاثة إسرائيليين على الأقل بنيران أطلقت على حافلة للمستوطنين وعدة مركبات قرب بلدة العوجا شمالي مدينة أريحا في غور الأردن صباح اليوم.
وقال الجيش الإسرائيلي إنّ قواته وصلت إلى مكان الحادث وأغلقت المنطقة وباشرت بعمليات تشميط بحثا عن المهاجمين الذين لاذوا بالفرار.
وأفاد متحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي أن إطلاق النيران حدث في موقعين متقاربين في نفس المنطقة، حيث استهدف المهاجمون سيارات إسرائيلية أيضا.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عملية إطلاق النار في الأغوار أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة ومتوسطة وطفيفة.
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