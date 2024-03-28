إصابة 3 إسرائيليين بإطلاق نار على حافلة شمال أريحا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب ثلاثة إسرائيليين على الأقل بنيران أطلقت على حافلة للمستوطنين وعدة مركبات قرب بلدة العوجا شمالي مدينة أريحا في غور الأردن صباح اليوم.



وقال الجيش الإسرائيلي إنّ قواته وصلت إلى مكان الحادث وأغلقت المنطقة وباشرت بعمليات تشميط بحثا عن المهاجمين الذين لاذوا بالفرار.



وأفاد متحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي أن إطلاق النيران حدث في موقعين متقاربين في نفس المنطقة، حيث استهدف المهاجمون سيارات إسرائيلية أيضا.



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عملية إطلاق النار في الأغوار أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة ومتوسطة وطفيفة.

