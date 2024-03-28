براتب 300 ألف دولار .. مهندس في جوجل يكشف كيف حصل على وظيفته

MENAFN - Al Wakeel News)شارك موقع بيزنس إنسايدر العالمي والذي يهتم بمواضيع المال والاعمال السيرة الذاتية لمهندس في جوجل وكيف حصل على وظيفة براتب سنوي مقداره 300 ألف دولار .

كان "سَهل جابا" على وشك التخرج بدرجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية عندما أدرك جاذبية علوم الكمبيوتر. لقد لاحظ أن اصدقائه الذين تحولوا إلى مجال علوم الكمبيوتر كانوا لا يواجهون صعوبة نسبية في الحصول على وظائف، لذلك قرر أن يجرب ذلك أيضًا.



وقال "جابا"، الذي نشأ في الهند، لموقع "Business Insider ": ذات صيف، أمضيت ثلاثة أو أربعة أشهر في تعلم لغات البرمجة الحية. وقال: كنت متفائلاً للغاية.

وأضاف : ذهبت إلى سوق العمل، وحاولت الحصول على بعض الوظائف، لكنني لم أتمكن من الوصول إلى أي من شركات التكنولوجيا الكبرى، إلى ان انتهى به المطاف وحصل على فرصة عمل في هندسة البرمجيات في شركة صغيرة للتكنولوجيا المالية في شيكاغو، لكنه لم يشعر برضى كافٍ عن نفسه لأنه لم يتعلم أحدث المهارات التي كان يصبو اليها في البرمجة.



قال "جابا" معلقا على ذلك: كان لدي رغبة في العمل في شركات التكنولوجيا الكبرى". لذلك أمضى أمسياته في تعلم أحدث التقنيات ولغات البرمجة وصقل مهاراته في إجراء المقابلات آملا أن يقوده ذلك إلى فرصة عمل أفضل.



واخيرا حان الوقت لتؤتي الجهود أُكلها، وبعد عامين في الشركة بشيكاغو ومئات المقابلات التي رُفضت في وقت لاحق، حصل على وظيفته الأولى في شركة التكنولوجيا الكبرى أمازون بوظيفة هندسة البرمجيات.



وفي غضون 18 شهرًا من بدء عمله في أمازون، حصل على عروض من Meta وGoogle في غضون أسابيع قليلة وقَبِلَ وظيفة في Google براتب يبدأ بحوالي 300 ألف دولار سنويًا، وكان وقتذاك يبلغ من العمر 29 عامًا.



ولكن ما الذي سيغيره "جابا" في سيرته الذاتية لو اراد أن يتقدم لوظيفة جديدة اليوم؟



تتضمن السيرة الذاتية المرفقة عروض عمل "لجابا" مع ثلاثة من عمالقة التكنولوجيا. ومع ذلك، يقول "جابا" إن هناك بعض الأشياء التي سيعدلها اليوم عند التقدم لوظيفة جديدة:

اولا: القيادة بالخبرة وليس بالمهارات

قال "جابا" إنه أنشأ هذه السيرة الذاتية قبل حصوله على أول وظيفة له في مجال التكنولوجيا في شركة أمازون. وقال: في ذلك الوقت، ولأن خبرتي في العمل لم تكن كافية، فقد وضعت مهاراتي في المقدمة. اما الآن فإنه من المنطقي أن اركز على القيادة بالخبرة، إلا أنني ما زلت أرغب في تضمين مهاراتي، ولكن فقط بشكل كلمات مفتاحية.

ثانيا: التركيز على ما هو جديد:

علينا التقلل من التركيز على الإنجازات المتحصلة ايام الحياة الدراسية التي تقادمت، لأن ذلك يعطي انطباعا بأنك لم تحصل على أي شيء جديد في الآونة الأخيرة.

ثالثا: بساطة اللغة

عندما يتعلق الأمر بالترويج للإنجازات، قال "جابا" إنه سيعطي الأولوية الآن لجعل اللغة سهلة الفهم. وقال: تجنب في البداية إضافة اختصارات رائعة هنا وهناك، لأن ذلك سينفر مسؤول التوظيف الخاص بك بسرعة كبيرة.

رابعا: التقليل من التركيز على التعليم

قال "جابا": لقد عملت بجد للحصول على كل تلك الدرجات العلمية، لكنني أعلم أنه في سياق الوظيفة التي أبحث عنها، فإن تلك الدرجات العلمية ليست بهذه الأهمية. لقد وضع تعليمه على الجانب الأيمن من الصفحة نظرًا لأن معظم الأشخاص يميلون إلى القراءة من اليسار إلى اليمين، وبالتالي سيرون القسم الأكثر صلة أولاً.

خامسا: الهوايات

قال "جابا" إنه سيحتفظ أيضًا بالقسم المسمى "الاهتمامات" لأنه يشكل وسيلة جيدة لكسر الجمود في المقابلات.