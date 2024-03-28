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ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاضها لجلستين متتاليتين

3/28/2024 3:09:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس بعد انخفاضها لجلستين متتاليتين إثر بيانات أشارت إلى صعود مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.60% إلى 81.84 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.41% إلى 86.44 دولار للبرميل.

وفي تعاملات أمس، تراجعت أسعار الخام عند التسوية بعد بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع مخزونات النفط بوتيرة أعلى من المتوقع، وصعدت المخزونات بمقدار 3.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مارس الجاري.
وأغلقت عقود الخام الأمريكي عند 81.35 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.35%، فيما أنهت عقود "برنت" التداولات عند 85.41 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.25%.

روسيا اليوم

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