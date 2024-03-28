تحذيرات من تأثير مدمر لتغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي

كشف كبار علماء النوم أن تغيير اليوم بساعة واحدة فقط "نظام تغيير التوقيت من الشتوي إلى الصيفي والعكس" يمكن أن يكون له عواقب وخيمة، ويطالبون بالتخلص منه تمامًا.

ويؤكد العلماء أن تغيير التوقيت الصيفي يمكن أن يؤدي إلى ضرر أكبر بكثير من مجرد التأثير على النوم، من زيادة معدلات الإصابة بالسرطان إلى زيادة احتمالية وقوع حوادث السيارات، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وقالت الدكتورة إيفا وينبيك، المحاضرة في علم الأحياء، "يحذر علماء الأحياء الزمنيون من تغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي - كل ربيع أو حتى بشكل دائم".

في المملكة المتحدة تم تطبيق التوقيت الصيفي لأول مرة في عام 1916 في محاولة لتوفير الكهرباء وتوفير المزيد من ساعات النهار لصنع الذخيرة في زمن الحرب.

ورغم انقضاء أسباب تغيير التوقيت في بريطانيا إلا أنهم في الربيع والخريف من كل عام ما زالوا يتبعون نظام تغيير التوقيت والحجة هي منح الناس المزيد من الساعات في ضوء الشمس.

ومع ذلك، يقول العديد من العلماء أن التغيير ليس فقط غير مريح، ولكنه ضار أيضًا بصحتنا.

التأثير الأكبر والأكثر وضوحًا للتغيير هو أننا نفقد ساعة من النوم في الليلة التي تتقدم فيها الساعات، ويجب علينا الذهاب إلى السرير مبكرًا بساعة في اليوم التالي.

بالنسبة للغالبية العظمى من الناس، يؤدي ذلك إلى الشعور بالتعب أكثر من المعتاد.

ووجدت دراسة أخرى نُشرت في عام 2016 أن القضاة في الولايات المتحدة يميلون إلى إصدار أحكام أقسى على المتهمين بنحو 5% في "الإثنين النائم" بعد تغيير الساعة.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن خطر وقوع حوادث مرورية مميتة يزداد بنحو ستة في المئة بعد التحول إلى التوقيت الصيفي في فصل الربيع.

تشير التقديرات إلى أنه يمكن تجنب حوالي 28 حادثًا مميتًا في الولايات المتحدة كل عام فيما لو تم إلغاء التوقيت الصيفي.



وقال الدكتور وينيبيك: "يمكن أن يكون لقلة النوم العديد من العواقب السلبية - وتغير الساعة، يؤثر على ملايين الأشخاص!"

وقالت الدكتورة ميغان كروفورد، باحثة النوم من جامعة ستراثكلايد وعضو جمعية النوم البريطانية، "هناك خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وزيادة خطر السلوكيات الانتحارية ... وزيادة الوفيات في الأيام التالية لتغيير ساعاتنا".

كل هذه الأمور مرتبطة بخسارة ساعة واحدة من النوم.

وتؤكد كروفورد أن جمعية النوم البريطانية تعتقد أنه يجب إعادة التوقيت القياسي واستخدامه على مدار السنة بسبب "التأثير قصير المدى لتغيير الساعة، والتأثير المحتمل خلال فصل الصيف، والتأثير الضار لأوقات التوقيت الصيفي الدائمة المحتملة".

تمتلك أجسادنا نوعًا من الساعة الداخلية تسمى إيقاع الساعة البيولوجية لدينا، والتي تحدد متى نأكل، ومتى ننام، ومتى نكون أكثر نشاطًا، ومتى تكون أدمغتنا في أفضل حالاتها.

وبينما يبلغ طول اليوم الشمسي 24 ساعة، فإن إيقاع الجسم يميل إلى أن يكون أطول قليلاً. وهذا يعني أن الشخص الذي يعيش في الظلام من الطبيعي أن يستيقظ متأخرًا قليلاً كل يوم لأن ساعته البيولوجية تصبح غير متزامنة مع اليوم الشمسي.

لا يستطيع البشر الحفاظ على ساعات الجسم البيولوجية متوافقة إلا بفضل جرعة أولية من شمس الصباح الساطعة كل يوم.

وقالت الدكتورة صوفي بوستوك، عالمة النوم "نظرًا لأن التوقيت الصيفي يمنحنا ساعات أقل من الضوء في الصباح، فإن الكثير من الناس يفتقدون تلك النبضة الأولية من ضوء النهار التي تساعد في إعادة تنظيم ساعات الجسم البيولوجية".

وتضيف بوستوك: هناك الآن مجموعة متزايدة من الأدلة، وإن كانت محل خلاف إلى حد ما، على أن عدم التوافق بين الشمس وأجسادنا يمكن أن يكون له آثار صحية خطيرة على المدى الطويل.

أظهرت الدراسات أن أولئك الذين يعيشون في الغرب معرضون بشكل أكبر للإصابة بسرطان الدم وسرطان المعدة وسرطان الرئة وسرطان الثدي وغير ذلك الكثير.

ويعاني سكان الغرب أيضًا من انخفاض متوسط العمر المتوقع، وارتفاع معدلات السمنة، ومرض السكري.

وقالت الدكتورة راشيل إدغار، عالمة الفيروسات الجزيئية من إمبريال كوليدج لندن، لموقع ديلي ميل اون لاين إن هذه الأنواع من الاضطرابات يمكن أن تجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

وتؤكد إدغار: "تشير الأدلة المستمدة من نماذج حيوانية مختلفة إلى أن اضطراب إيقاعات الساعة البيولوجية لدينا يزيد من شدة الأمراض المعدية المختلفة، مثل الأنفلونزا A أو الهربس".

وفي حين تؤكد أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كان هذا هو الحال عند البشر، فإنها تشير إلى أن "ساعات الجسم يمكن أن تؤثر على تكاثر الفيروسات والاستجابات المناعية لهذه العدوى".

المشاكل المرتبطة بالتوقيت الصيفي

زيادة معدلات الإصابة بالسرطان

أداء أسوأ في العمل

الحرمان من النوم

ارتفاع معدلات الحوادث المرورية

ارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية

- ارتفاع نسبة السلوكيات الانتحارية

انخفاض متوسط العمر المتوقع

ارتفاع إجمالي الوفيات







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