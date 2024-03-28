ريال مدريد يخشى مفاجآت بلباو بالدوري الإسباني

يلتقي فريق ريال مدريد مع ضيفه أتلتيك بلباو يوم الأحد المقبل، في مباراة بغاية الصعوبة في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتكمن صعوبة المباراة في رغبة الطرفين بتحقيق الفوز في المباراة وحصد نقاطها كاملة من أجل الحفاظ على مركزيهما في جدول الترتيب، مع تبقي ثماني جولات فقط، بعد تلك الجولة، على نهاية المسابقة.

ويتربع الريال على قمة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة، بفارق ثماني نقاط، أمام برشلونة، مما يعني أن فقدان أي نقطة من شأنه أن يمنح الأمل لبرشلونة للمنافسة على اللقب، خاصة وأن الفريقين سيتواجهان يوم 21 أبريل المقبل في الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

ويولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، الفوز بهذه المباراة أهمية كبرى خاصة وأنها ستكون آخر مباراة للفريق قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

ويرغب أنشيلوتي أن تكون المعنويات في صفوف الفريق مرتفعة، لذلك اجتمع بلاعبيه وطالبهم بالتركيز في مواجهة أتلتيك بلباو وحصد النقاط الكاملة من أجل الاستمرار في صدارة جدول الترتيب، وعدم التفكير أو الانشغال بمباراة مانشستر سيتي المقبلة، مؤكدا أنه سيكون هناك المزيد من الوقت للتفكير فيها.

في المقابل، يرغب أتلتيك بلباو هو الآخر في الفوز بالمباراة من أجل الحفاظ على الوجود في المراكز المؤهلة للعب بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويوجد بلباو في المركز الرابع برصيد 56 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط أمام أتلتيكو مدريد، مما يعني أن خسارة أو تعادل أتلتيك أمام الريال وفوز أتلتيكو مدريد في مباراته بهذه الجولة سيجعل بلباو يتراجع للمركز الخامس.

لذلك يسعى الفريق للخروج بالنقاط الثلاث للحفاظ على المركز الرابع، والثأر من الخسارة بهدفين نظيفين في مباراة الدور الأول.

ويرغب برشلونة في مواصلة عروضه القوية مؤخرا عندما يواجه لاس بالماس بعد غد السبت.

ولم يخسر برشلونة في آخر ثماني مباريات بالدوري، حيث ترجع آخر خسارة له في الدوري لشهر يناير الماضي عندما خسر من فياريال 3 / 5، كما أنه حقق الفوز في آخر مباراتين، وكانت إحداهما على أتلتيكو مدريد.

ويرغب برشلونة في الفوز بهذه المباراة على أمل تعثر الريال في مباراته أمام بلباو، ليشعل المنافسة على لقب الدوري، حيث يوجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

وستكون هذه المباراة هي التجربة الأخيرة لبرشلونة قبل أن يسافر إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

ويتطلع جيرونا، الذي قدم موسما استثنائيا، للعودة إلى طريق الانتصارات عندما يواجه ضيفه ريال بيتيس يوم الأحد المقبل.

وكانت بداية جيرونا للموسم استثنائية وحتى قبل نهاية مباريات الجولة الماضية كان يوجد في المركز الثاني، ولكن خسارته بهدف نظيف أمام خيتافي في الجولة الماضية جعلته يتراجع للمركز الثالث برصيد 62 نقطة.

وكانت الخسارة الأخيرة أمام خيتافي هي الخامسة للفريق في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 19 مباراة والتعادل في خمس.

في المقابل يتطلع بيتيس للفوز بهذه المباراة من أجل الاستمرار في المنافسة على مركز من المركزين المؤهلين للدوري الأوروبي، حيث يوجد حاليا في المركز السابع، الذي يلعب صاحبه في دوري المؤتمر، برصيد 42 نقطة.

ويتخلف بيتيس عن ريال سوسيداد، صاحب المركز السادس، بفارق أربع نقاط، مما يعني أن تعرض الفريق لخسارة جديدة سيصعب من مهمة الفريق في اللعب بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

ويرغب بيتيس في العودة لطريق الانتصارات من جديد بعدما تلقى الخسارة في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

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