الهلال يتطلع لمواصلة سلسلة انتصاراته القياسية على حساب الشباب

يتطلع الهلال المتصدر لمواصلة سلسلة انتصاراته حين يحل ضيفا بعد غد السبت على الشباب الذي يقدم موسما متوسط المستوى في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وفاز فريق المدرب جورجي جيسوس في 29 مباراة متتالية ليعزز الرقم القياسي العالمي لعدد الانتصارات المتتالية لفريق لكرة القدم، ويبحث عن تعزيز رصيده مستغلا حالة الشباب، العاشر بعدما فاز في سبع مباريات فقط حتى الآن، والذي تحوم الشكوك حول مشاركة مهاجمه يانيك كاراسكو بعد استمرار وجوده في بلجيكا لمواصلة برنامجه العلاجي.

وبعدما فاز في 22 مباراة في الدوري وتعادل مرتين فقط، ابتعد الهلال بصدارة الدوري وله 68 نقطة متقدما بفارق 12 نقطة على النصر فريق النجم كريستيانو رونالدو.

وستكون مواجهة الشباب بداية لضغط مباريات سيواجه الهلال حيث يلعب يوم الثلاثاء أمام الأخدود على أن يستريح ليوم واحد فقط قبل أن يحل ضيفا على الخليج ثم يطير للإمارات لخوض نصف نهائي كأس السوبر السعودية أمام النصر يوم الثامن من أبريل.

وسيظل الهلال في الإمارات إذا بلغ النهائي حتى يواجه العين في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا يوم 16 من الشهر ذاته.

وسيكون المدرب جيسوس في اختبار قوي للحفاظ على لياقة لاعبيه وجاهزيتهم لهذه السلسلة من المباريات، بعد عودتهم من فترة التوقف الدولية وخوض مواجهات مع منتخبات بلادهم.

وفي نفس اليوم، سيأمل النصر حين يستضيف الطائي، الذي يقع ضمن منطقة الهبوط، في تحقيق فوزه الثاني تواليا خلال أربع مباريات بعدما تعثر مرتين في آخر ثلاث مواجهات، ليتوقف عن ملاحقة الهلال ويظل في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

ويعيش الفريق حالة من اليأس بعد الخروج من دوري أبطال آسيا أمام العين بركلات الترجيح ما جعل المدرب لويس كاسترو يواجه انتقادات ربما تكلفه منصبه إذا استمرت هذه النتائج.

وفي يوم الجمعة، يستضيف الاتحاد منافسه الفيحاء وهو يضع تركيزه على تقليل الفارق مع الأهلي الثالث، الذي يواجه الاتفاق، من أجل اللحاق بمركز مؤهل مباشرة لدوري أبطال آسيا.

وبعد سلسلة من النتائج المخيبة ومغادرة البطولة القارية أمام الهلال من دور الثمانية، استعاد الاتحاد حامل اللقب، بريقه وفاز أربع مرات آخر خمس مباريات ليرفع رصيده إلى 43 نقطة ويكون متأخرا بفارق أربع نقاط عن غريمه في جدة.

وسيرغب أبها في مواصلة صحوته مع المدرب بيتسو موسيماني لمغادرة منطقة الهبوط حين يحل ضيفا على الرياض، الذي يحتل أولى مراكز منطقة الأمان، وذلك يوم السبت المقبل.





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