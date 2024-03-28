اعتقال 3 أشخاص بعد اكتشاف مخبأ أسلحة في مرآب سيارات في إسرائيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
داهم ضباط شرطة نتانيا الواقعة في شمال تل أبيب مرآبا للسيارات تحت الأرض واكتشفوا مخبأ للأسلحة يوم أمس الأربعاء، واعتقلوا على الفور ثلاثة من سكان المدينة للاشتباه في حيازتهم أسلحة بشكل غير قانوني، وفقا لما ذكره موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي.
وتم القبض على المشتبه بهم من قبل محققي شرطة نتانيا في نهاية مطاردة في أنحاء المدينة. ولم يكشف التقرير عن هوية المعتقلين.
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