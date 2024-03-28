اعتقال 3 أشخاص بعد اكتشاف مخبأ أسلحة في مرآب سيارات في إسرائيل

داهم ضباط شرطة نتانيا الواقعة في شمال تل أبيب مرآبا للسيارات تحت الأرض واكتشفوا مخبأ للأسلحة يوم أمس الأربعاء، واعتقلوا على الفور ثلاثة من سكان المدينة للاشتباه في حيازتهم أسلحة بشكل غير قانوني، وفقا لما ذكره موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي.

وتم القبض على المشتبه بهم من قبل محققي شرطة نتانيا في نهاية مطاردة في أنحاء المدينة. ولم يكشف التقرير عن هوية المعتقلين.





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