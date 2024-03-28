بوغوتا تطرد دبلوماسيين أرجنتينيين احتجاجاً على إساءة للرئيس الكولومبي



أمرت وزارة الخارجية الكولومبية بطرد دبلوماسيين أرجنتينيين بعد أن وصف الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي نظيره الكولومبي جوستافو بترو بأنه "قاتل إرهابي".

وقالت الوزارة يوم أمس الأربعاء في بيان: "التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأرجنتيني انتهكت ثقة وكرامة الرئيس المنتخب ديمقراطيا بترو" في إشارة إلى مقابلة أجراها ميلي مؤخرا مع شبكة (سي إن إن) باللغة الإسبانية.

وأضافت وزارة الخارجية في بوغوتا: "هذه ليست المرة الأولى التي يسيء فيها السيد مايلي إلى الرئيس الكولومبي، مما يؤثر على العلاقات الأخوية التاريخية بين كولومبيا والأرجنتين".

وتابعت الوزارة الكولومبية أنه سيتم إبلاغ السفارة الأرجنتينية عبر القنوات الدبلوماسية بالأفراد المشمولين بقرار الطرد.

وقال مايلي خلال المقابلة: "سيد بترو، حسنا، لا يمكنك توقع الكثير من شخص كان قاتلا إرهابيا، شيوعيا".

وفي سن 17، انضم بترو إلى حركة حرب العصابات الماركسية المندثرة الآن "إم - 19" وقضى عقوبة بالسجن لمدة 18 شهرا لحيازة أسلحة غير قانونية في منتصف ثمانينات القرن العشرين.

وبعد تفكيك حركة (إم - 19) بحلول عام 1990، ساعد بترو في تأسيس الحزب السياسي الذي حل محل جماعة حرب العصابات. كما شارك في صياغة دستور البلاد في عام 1991.

وتولى الاقتصادي التحرري اليميني خافيير مايلي منصبه رئيسا للأرجنتين في ديسمبر.





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