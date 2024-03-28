مساهمو «أدنوك للتوزيع» يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح

أعلنت «أدنوك للتوزيع»، الشركة العاملة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن اعتماد مساهمي الشركة لجميع بنود الجمعية العمومية، والتي تضمنت السياسة الخمسية الجديدة لتوزيع الأرباح وتعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة. كما أكدت الشركة التزامها بالاستراتيجية الخمسية الجديدة للنمو المعزز بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع»: «نجحت «أدنوك للتوزيع» في زيادة العائد الإجمالي للمساهمين بنسبة 90% منذ الاكتتاب العام الأولى في أواخر عام 2017، وذلك من خلال زيادة كل من القيمة السوقية وتوزيعات الأرباح. وبذلك، تكون الشركة أوفت بأحد أهم التزاماتها تجاه المساهمين وحققت في عام 2023 أرباحاً قياسية تجاوزت المليار دولار قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء. كما أرست الشركة أساساً راسخاً للمرحلة التالية من التطور عبر استراتيجيتها للنمو الذكي، وستواصل «أدنوك للتوزيع» استهداف فرص التوسع المحلية والدولية ذات القيمة العالية، بما في ذلك أسواق عالمية جديدة».

وأضاف: «كانت «أدنوك للتوزيع» من أوائل الشركات التي ركزت على نشر وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة عملياتها وتحسين تجربة العملاء. وسنواصل توظيف هذه الحلول وغيرها من التقنيات سريعة التطور لتعزيز أعمالنا وتحقيق مزيد من القيمة لكل من المساهمين والعملاء».

وقال: «استناداً إلى ثقتنا في الاستراتيجية الجديدة وآفاق النمو المستقبلية للشركة، أعلنّا عن سياسة جديدة لتوزيع الأرباح، والتي تقدم رؤية واضحة للعائدات، وتتيح الفرصة لزيادة توزيعات الأرباح مع نمو الأرباح المستقبلية. كما تعكس هذه السياسة الجديدة مسار النمو المستدام للشركة وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية وعائدات مجزية للمساهمين».

السياسة الجديدة للتوزيعات

وتنص السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح للفترة 2024-2028 على توزيعات أرباح سنوية بقيمة 700 مليون دولار (حوالي 2.57 مليار درهم) أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى.

ووافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.285 مليار درهم، أي ما يعادل 10.285 فلوس للسهم، عن النصف الثاني من العام 2023، والتي من المتوقع أن يتم دفعها في شهر أبريل 2024. وبذلك يصل إجمالي الأرباح النقدية للعام المالي 2023 إلى 2.57 مليار درهم عن عام 2023، أي ما يعادل 20.57 فلساً للسهم. وهذا يعني عائداً ربحياً على أساس سنوي للسهم بنسبة 5.6% لعام 2023، بناءً على سعر السهم البالغ 3.66 دراهم كما في 27 مارس 2024.

وتؤكد استراتيجية النمو الخمسية الجديدة للشركة، التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات «يوم المستثمر» في فبراير 2024، على التزام الشركة بتحقيق النمو المحلي والتوسع الدولي، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل بهدف تحويل «أدنوك للتوزيع» إلى شركة رائدة في مجال الطاقة الذي يشهد تغيرات متواصلة ومتسارعة. وفي إطار هذه الاستراتيجية، تخطط الشركة لزيادة مساهمة أعمالها في السعودية ومصر، بالإضافة إلى استكشاف فرص النمو التي تعود عليها بالقيمة، مدعومة بميزانية عمومية قوية وقدرة أعمالها على توليد تدفقات نقدية وافرة. ويشمل ذلك قطاعات إضافية مثل أعمال التشحيم وغاز البترول المسال، وحلول التنقل المستدامة الجديدة، واستكشاف فرص التوسع في أسواق عالمية جديدة.

1000 محطة في 2028

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي ل«أدنوك للتوزيع»: «تعكس سياستنا الخمسية الجديدة لتوزيع الأرباح المجزية والشفافة قوة الشركة وقدرتها على الاستفادة من إمكاناتها استناداً إلى توليد تدفقات نقدية وافرة ومواصلة استراتيجينا للنمو، بما في ذلك الخطط الطموحة لتوسعة شبكة المحطات لتصل إلى 1000 محطة خدمة بحلول 2028، وزيادة معاملات قطاع التجزئة لغير الوقود بنسبة 50% وزيادة عدد متاجر التجزئة بنسبة 25%. إضافة إلى ذلك، نستهدف توسيع البنية التحتية الخاصة بالمركبات الكهربائية بشكل استراتيجي من خلال تركيب أكثر من 500 نقطة شحن كهربائي سريعة وفائقة السرعة بحلول عام 2028، أي بزيادة قدرها 10 أضعاف مقارنة بعام 2023. ومن خلال إعطاء الأولوية للاستدامة والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار، نهدف إلى تعزيز مكانة «أدنوك للتوزيع» كشركة رائدة في مختلف أنواع الطاقة في قطاع التنقل ومتاجر التجزئة».

تقنيات الذكاء الاصطناعي

واستفادت الشركة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز النمو وتحسين تجارب العملاء وتقديم مبادرات جديدة تعتمد على التكنولوجيا عبر شبكتها. يتضمن ذلك خدمة «فل آند جو»، وهو نظام للتعرف على لوحات المركبات مدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يوفر خدمة التزود بالوقود بسلاسة للعملاء المسجلين. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة أول نسخة تجريبية في العالم لذراع آلية للتزود بالوقود ذاتية التشغيل تعمل بالذكاء الاصطناعي.



وباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، تمت ترقية برنامج «مكافآت أدنوك»، الذي يعتبر أكبر برنامج ولاء لبيع الوقود بالتجزئة في الدولة وصل عدد المشتركين فيه إلى حوالي مليوني عضو، مما ساهم في زيادة عدد معاملات الوقود والتجزئة لغير الوقود في محطات الخدمة، وتحقيق معدل بلغ 24.7 % في استقطاب الزبائن الى محلات التجزئة من محطات الوقود، وهو المعدل الأعلى منذ أربع سنوات.

كما تستخدم الشركة تقنيات التنبؤ والذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات توزيع الوقود بدلاً من الاعتماد فقط على إعادة التزود بالوقود المجدولة. حيث تتنبأ عملية إعادة التزود بالوقود بدقة بالطلب على الوقود في محطات الخدمة المختلفة، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يقلل بشكل كبير من حالات نقص الوقود، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية. كما أنه يدعم جهود الشركة في الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز مبادئ الاستدامة من خلال خفض انبعاثات الكربون بنسبة 10% من انبعاثات شاحنات توصيل الوقود.



وستعمل «أدنوك للتوزيع» في المستقبل على زيادة دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها المتعلقة بالوقود وغير الوقود وخدمات العملاء.





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