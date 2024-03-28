صافرات الإنذار تدوي في الجليل الغربي

صافرات الإنذار تدوي في الجليل الغربي
التاريخ
3/28/2024 2:08:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في بلدتي غورن وغورنوت في الجليل الغربي.
وتتبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق النار عبر الحدود منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، وذلك في أكبر تصعيد بين الجانبين منذ القتال الذي استمر شهرا بينهما في 2006.
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