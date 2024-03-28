وظائف شاغرة ومدعوون للامتحان التنافسي

وظائف شاغرة ومدعوون للامتحان التنافسي
التاريخ
3/28/2024 2:07:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت عدد من الوزارات والدوائر الحكومية بالتنسيق مع إدارة تقييم الكفايات الوظيفية هيئة الخدمة والإدارة العامة حملة شهادتي البكالوريوس والدبلوم في التخصصات المبينة أدناه لتقديم الامتحان التنافسي وإجراء المقابلات الشخصية :
كان أعلنوا عن وظائف شاغرة .
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