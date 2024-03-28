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الولايات المتحدة تطلق مبادرة لزيادة واردات الأغذية من إفريقيا

3/28/2024 2:07:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت الولايات المتحدة , مساء الأربعاء مبادرة جديدة لزيادة واردات الأغذية الإفريقية، مثل ثمار البحر والمكسرات والأعشاب، مشيرة إلى الإمكانات غير المستغلة في سلع تفيد صغار المزارعين ، بحسب واشنطن تايمز .


ويسعى مكتب التجارة الإفريقي الجديد إلى زيادة واردات الأغذية الإفريقية المتخصصة إلى الولايات المتحدة بقيمة 300 مليون دولار على مدى الأشهر ال18 المقبلة، ما يمثل زيادة بنسبة 10 % في الصادرات الزراعية للقارة إلى أكبر اقتصاد في العالم.
من جهة أخرى ، أعلنت وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة(USAID) المشروع خلال حدث تجاري في أتلانتا بولاية جورجيا ، ركز خصوصا على جنوب إفريقيا.


وقالت نائب مدير الوكالة إيزوبيل كولمان "نرى إمكانات غير مستغلة في كل أنحاء القارة الإفريقية" مضيفة "نريد أن نرى المزيد من الدول التي تستفيد من هذه الفرصة لدخول السوق الأميركية".

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