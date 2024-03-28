فيديو - الدويري يكشف دخوله إلى المستشفى للمرة الثانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف المحلل العسكري والخبير الإستراتيجي اللواء فايز الدويري أنه دخل إلى المستشفى مرتين، الأولى حين أجرى عملية قسطرة ووضع 3 شبكات والثانية بعد 48 ساعة من خروجه.
وقال الدويري في مقطع مصور نشر عبر منصة انستغرام اليوم الخميس إنه مكث في المستشفى المرة الثانية لمدة 6 أيام وخرج منها قبل 48 ساعة، مطمئنا جماهيره على صحته .
وأضاف الدويري حول موعد عودته لشاشة الجزيرة أن القرار يحدده الطاقم الطبي لأنه يتعلق بحالته الصحية، مشيراً أنه لديه مراجعة للطبيب يوم الاثنين القادم وحينها يمكن معرفة تفاصيل الأمر.
ونوه أنه ما زال يتابع حيثيات الحرب على قطاع غزة، موضحاً أن المشهد ما زال مرتبك ومعقد والقتال في القاطع الشمالي وحول محيط مستشفى الشفاء مستمر وأن هناك تحذيرات قد تكون جادة حول معركة رفح القادمة.
وحول المقولة التي انتشرت أن الدويري لم يتكلم إلا 25% من ما في جعبته، رد أنه هذا يتعلق ببعد شخص وأنه يجب أن يكون محايدا لأنه محللا، مضيفاً أن بحرب غزة من الصعب الحياد.
وختم " تحدثت 25% من المعلومات التي كنت امتلكها ويمكن الحديث عنها كمحللاُ، والجزيرة لم تملي على أحد ما يقول وأنا أقول ما اقتنع به ولا أقبل أن يضع الكلام في فمي".
MENAFN28032024000208011052ID1108030880
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.