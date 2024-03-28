فيديو - الدويري يكشف دخوله إلى المستشفى للمرة الثانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف المحلل العسكري والخبير الإستراتيجي اللواء فايز الدويري أنه دخل إلى المستشفى مرتين، الأولى حين أجرى عملية قسطرة ووضع 3 شبكات والثانية بعد 48 ساعة من خروجه.



وقال الدويري في مقطع مصور نشر عبر منصة انستغرام اليوم الخميس إنه مكث في المستشفى المرة الثانية لمدة 6 أيام وخرج منها قبل 48 ساعة، مطمئنا جماهيره على صحته .



وأضاف الدويري حول موعد عودته لشاشة الجزيرة أن القرار يحدده الطاقم الطبي لأنه يتعلق بحالته الصحية، مشيراً أنه لديه مراجعة للطبيب يوم الاثنين القادم وحينها يمكن معرفة تفاصيل الأمر.



ونوه أنه ما زال يتابع حيثيات الحرب على قطاع غزة، موضحاً أن المشهد ما زال مرتبك ومعقد والقتال في القاطع الشمالي وحول محيط مستشفى الشفاء مستمر وأن هناك تحذيرات قد تكون جادة حول معركة رفح القادمة.



وحول المقولة التي انتشرت أن الدويري لم يتكلم إلا 25% من ما في جعبته، رد أنه هذا يتعلق ببعد شخص وأنه يجب أن يكون محايدا لأنه محللا، مضيفاً أن بحرب غزة من الصعب الحياد.



وختم " تحدثت 25% من المعلومات التي كنت امتلكها ويمكن الحديث عنها كمحللاُ، والجزيرة لم تملي على أحد ما يقول وأنا أقول ما اقتنع به ولا أقبل أن يضع الكلام في فمي".



