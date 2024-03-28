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جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة آخر بجراح خطيرة في غزة

3/28/2024 1:08:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر بجراح خطيرة في اشتباك في جنوب قطاع غزة أمس.
وكان جيش الاحتلال أفاد سابقا بمقتل رقيب في لواء غفعاتي، وجندي آخر، وإصابة جندي ثالث بجراح خطيرة في معارك غزة.













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