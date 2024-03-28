جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة آخر بجراح خطيرة في غزة

جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة آخر بجراح خطيرة في غزة
التاريخ
3/28/2024 1:08:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر بجراح خطيرة في اشتباك في جنوب قطاع غزة أمس.
وكان جيش الاحتلال أفاد سابقا بمقتل رقيب في لواء غفعاتي، وجندي آخر، وإصابة جندي ثالث بجراح خطيرة في معارك غزة.
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