الأمم المتحدة: العالم يهدر أكثر من مليار وجبة يومياً فيما تجوع ثلث البشرية

أهدرت الأسر المعيشية في جميع القارات أكثر من مليار

وجبة يوميا في عام 2022، في حين تضرر 783 مليون شخص من الجوع وواجه ثلث البشرية انعداما للأمن الغذائي. ولا يزال هدر الأغذية يضر بالاقتصاد العالمي ويؤدي إلى تغير المناخ وفقدان الطبيعة والتلوث. كانت هذه النتائج المذكورة آنفا هي النتائج الرئيسية التي توصل إليها تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي نُشر اليوم، قبل الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الهدر.

ويقدم تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي أعدته منظمة

WRAPغير الحكومية، التقدير العالمي الأكثر دقة بشأن هدر الأغذية في مرحلتي البيع بالتجزئة والاستهلاك. ويقدم التقرير إرشادات للبلدان بشأن تحسين جمع البيانات ويقترح أفضل الممارسات في الانتقال من قياس مقدار هدر الأغذية إلى الحد منه.

وفي عام 2022، تم توليد 1،05 بليون طن من نفايات الأغذية (بما في ذلك الأجزاء غير الصالحة للأكل)، أي ما يصل إلى 132 كيلوغراما للفرد وما يقرب من خمس جميع المواد الغذائية المتاحة للمستهلكين. وحدث 60 بالمئة من إجمالي الأغذية المهدرة في عام 2022 على مستوى الأسر المعيشية، وكانت الخدمات الغذائية مسؤولة عن 28 بالمئة وتجارة التجزئة عن 12 في المائة من الأغذية المهدرة.

وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: ''يعد هدر الأغذية بمثابة مأساة عالمية''. ''سيعاني ملايين الأشخاص من الجوع اليوم بسبب هدر الأغذية في جميع أنحاء العالم''. ''لا تعتبر هذه قضية إنمائية رئيسية فحسب، بل إن آثار هذا الهدر الغذائي تسبب تكاليف باهظة بالنسبة للمناخ والطبيعة. والخبر السار هو أننا نعلم أنه إذا أعطت البلدان الأولوية لهذه القضية، فيمكنها عكس فقدان الغذاء وهدره بشكل كبير، والحد من تأثيرات المناخ والخسائر التي تلحق بالاقتصاد، وتسريع التقدم نحو تحقيق الأهداف العالمية.''

ومنذ عام 2021، تم تعزيز البنية التحتية للبيانات من خلال إجراء المزيد من الدراسات التي تتتبع هدر الأغذية. وعلى الصعيد العالمي، تضاعف تقريبا عدد النقاط المرجعية للبيانات على مستوى الأسر المعيشية. ومع ذلك، لا تزال العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تفتقر إلى أنظمة كافية لتتبع التقدم المحرز لتحقيق الهدف 12،3 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في خفض مؤشر هدر الأغذية إلى النصف بحلول عام 2030، وخاصة في البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية.

ولدى أربع دول فقط من دول مجموعة العشرين (أستراليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) والاتحاد الأوروبي تقديرات مناسبة لهدر الأغذية لتتبع التقدم المحرز حتى عام 2030. ولدى كندا والمملكة العربية السعودية تقديرات مناسبة لهدر الأغذية على مستوى الأسر المعيشية، مع توقع أن يكون لدى البرازيل تقديرات لهدر الأغذية بحلول أواخر عام 2024. وفي هذا السياق، يعد هذا التقرير بمثابة دليل عملي للبلدان لقياس هدر الأغذية والإبلاغ عنه بشكل متسق.

وتؤكد البيانات أن هدر الأغذية ليس مجرد مشكلة تعاني منها ''الدول الغنية''، حيث تختلف مستويات هدر الأغذية على مستوى الأسر المعيشية في متوسط المستويات التي لوحظت في البلدان ذات الدخل المرتفع وذات الدخل فوق المتوسط وذات الدخل الأدنى من المتوسط بمقدار 7 كيلوغرام فقط للفرد الواحد. وفي الوقت نفسه، يبدو أن البلدان الأشد حرارة تولد المزيد من هدر الأغذية للفرد في الأسر المعيشية، وربما يرجع ذلك إلى ارتفاع استهلاك الأطعمة الطازجة التي تحتوي على أجزاء كبيرة غير صالحة للأكل والافتقار إلى سلاسل تبريد قوية.

ووفقاً للبيانات الحديثة، أدى فقد الأغذية وهدرها إلى توليد ما بين 8 إلى 10 بالمئة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية - أي ما يقرب من 5 أضعاف ما يصدر من انبعاثات قطاع الطيران - وفقدان كبير للتنوع البيولوجي من خلال استهلاك ما يعادل حوالي ثلث الأراضي الزراعية في العالم. ويُكبّد الغذاء وهدره الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بنحو تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تستفيد المناطق الحضرية بشكل خاص من الجهود المبذولة لتعزيز الحد من هدر الأغذية والأخذ بنهج الاقتصاد الدائري. وتهدر المناطق الريفية عموما كمية أقل من الأغذية، مع زيادة استخدام بقايا الطعام للحيوانات الأليفة والماشية والسماد المنزلي كتفسير محتمل.

واعتبارا من عام 2022، لم يُدرج سوى 21 بلدا خططا للحد من فقد الأغذية و/أو هدره في خططها الوطنية للمناخ. وتوفر عملية تنقيح

الخطط الوطنية للمناخ لعام 2025 فرصة رئيسية لزيادة الطموح المناخي من خلال دمج فقد الأغذية وهدرها. ويؤكد التقرير أيضا على الحاجة المُلحة لمعالجة هدر الأغذية على المستويين الفردي والنُظُمي.

وثمة حاجة إلى خطوط أساس قوية وقياس منتظم حتى تتمكن البلدان من إظهار التغييرات بمرور الوقت. وبفضل تنفيذ السياسات والشراكات، أظهرت بلدان مثل اليابان والمملكة المتحدة أن التغيير على نطاق واسع أمر يمكن تحقيقه، مع انخفاضات في هدر الأغذية بنسبة 31 بالمئة و18 بالمئة على التوالي.

وقالت هارييت لامب، الرئيسة التنفيذية لمنظمة

WRAPغير الحكومية: ''مع التكلفة الهائلة التي تتحملها البيئة والمجتمع والاقتصادات العالمية بسبب هدر الأغذية، فإننا بحاجة إلى مزيد من العمل المنسق عبر القارات وسلاسل التوريد. ''نحن ندعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة في دعوة المزيد من دول مجموعة العشرين لقياس هدر الأغذية والعمل على تحقيق الهدف 12،3 من أهداف التنمية المستدامة''. ''هذا أمر بالغ الأهمية لضمان إطعام الناس، وليس مدافن النفايات. تعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق النتائج اليوم، ولكنها تتطلب الدعم: سواء كانت جهات خيرية أو تجارية أو حكومية، يجب على الجهات الفاعلة أن تدعم البرامج التي تعالج التأثير الهائل لهدر الأغذية على الأمن الغذائي ومناخنا ومحافظنا المالية.

ويواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة تتبع التقدم المحرز على المستوى القطري لخفض هدر الأغذية إلى النصف بحلول عام 2030، مع التركيز المتزايد على الحلول التي تتجاوز القياس نحو الحد من هذا الهدر.

ويتمثل أحد هذه الحلول في العمل المنهجي من خلال إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص: الجمع بين القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية للعمل معا، وتحديد العوائق، والمشاركة في إيجاد الحلول، ودفع عجلة التقدم.

ومن الممكن أن يمكّن التمويل المناسب الشراكات بين القطاعين العام والخاص من تحقيق تخفيضات شاملة في هدر الأغذية، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة والإجهاد المائي، مع تبادل أفضل الممارسات وتشجيع الابتكار من أجل إحداث تغيير شامل طويل الأمد.

وتتزايد الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشأن فقد الأغذية وهدرها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أستراليا وإندونيسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة حيث ساعدت في خفض أكثر من ربع هدر الأغذية على مستوى الأسر المعيشية للفرد الواحد في الفترة 2007-2018.

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