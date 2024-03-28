ربان سفينة الشحن طلب مساعدة زورق قطر قبل الاصطدام بجسر بالتيمور

قال مسؤولو السلامة أمس الأربعاء إن ربان سفينة الشحن التي اصطدمت بجسر عند ميناء بالتيمور طلب المساعدة من زورق قطر وأبلغ عن انقطاع التيار الكهربائي قبل دقائق من انهيار الجسر، حسب مسجل البيانات في "الصندوق الأسود" للسفينة.

وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل أن جسر فرنسيس سكوت كي، وهو طريق رئيسي يمر فوق الميناء شيد عام 1976، يفتقر إلى خصائص في الهندسة الإنشائية الشائعة في الجسور الأحدث وهذا ما جعله أكثر عرضة للانهيار الكارثي.

وظهرت معلومات جديدة حول الكارثة بعد يوم من إبلاغ سفينة الحاويات الضخمة دالي التي ترفع علم سنغافورة عن فقدان السيطرة عليها قبل الاصطدام بعمود للجسر. وكانت تبحر من ميناء بالتيمور متجهة إلى سريلانكا.

وأدى الاصطدام إلى انهيار معظم أجزء الجسر في مصب نهر باتابسكو على الفور تقريبا ليغلق ممرات الشحن ويجبر ميناء بالتيمور على تعليق عملياته لأجل غير مسمى، وهو أحد أكثر الموانئ ازدحاما على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

قال مسؤولون إن الغواصين انتشلوا أمس الأربعاء جثتي عاملين من أصل ستة مفقودين سقطوا في النهر نتيجة انهيار الجسر.

وقال رولاند بتلر من شرطة ولاية ماريلاند إن الشاحنة التي بها جثتا الرجلين عُثر عليها في مياه النهر على عمق 25 قدما بالقرب من الجزء الأوسط من الجسر المنهار.

وأضاف أن السلطات علقت جهود انتشال بقية الجثث بسبب الظروف غير المواتية في الميناء المليء بالحطام. وأشار إلى أن صور السونار أظهرت مركبات أخرى مغمورة "مغطاة" بحطام الجسر المنهار مما يجعل من الصعب الوصول إليها.

تم التعرف على هويتي الرجلين وهما المكسيكي أليخاندرو هيرنانديز فوينتيس (35 عاما) ودورليان رونيال كاستيلو كابريرا (26 عاما) من جواتيمالا.

وما زال العمال الأربعة الآخرون وهم ضمن طاقم كان يصلح الحفر على طريق الجسر في عداد المفقودين ويعتقد أنهم لقوا حتفهم. ومن المفقودين مهاجرون من هندوراس والسلفادور.

وانتشل رجال الإنقاذ عاملين من الماء على قيد الحياة يوم الثلاثاء، ونُقل أحدهما إلى المستشفى.

وقد يكون للحادث تداعيات اقتصادية هائلة إذ يتعامل الميناء مع معظم شحنات السيارات والمعدات الزراعية بالإضافة إلى شحن الحاويات والبضائع السائبة مثل السكر والفحم.

وقال وزير النقل بيت بوتيجيج إن ثمانية آلاف وظيفة "ترتبط بشكل مباشر" بعمليات الميناء التي تدر أجورا تبلغ مليوني دولار يوميا.

ومع ذلك، شكك خبراء الاقتصاد والخدمات اللوجستية في أن يؤدي إغلاق الميناء إلى أزمة كبيرة في سلاسل التوريد الأمريكية أو ارتفاع كبير في أسعار البضائع بسبب القدرات الكبيرة لمراكز الشحن المنافسة على طول الساحل الشرقي.

وتسبب انهيار الجسر الذي وقع في الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي في اختناق في حركة المرور في بالتيمور والمنطقة المحيطة.

* استجواب الناجين

في وقت سابق من أمس الأربعاء، صعد فريق من المجلس الوطني لسلامة النقل إلى سفينة الشحن التي لا تزال راسية في قناة الميناء لاستجواب رباني السفينة و21 من أفراد الطاقم، حسبما ذكرت رئيسة المجلس جنيفر هومندي.

وبدأ المحققون أيضا مراجعة المعلومات التي جمعت من مسجل بيانات الرحلة بالسفينة بما في ذلك الرسائل بين الربان والسلطات في الميناء قبل وقوع الكارثة.

وقال مسؤولو المجلس الوطني في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن الربان سُمع وهو يطلب مساعدة زورق قطر قبل عدة دقائق من الحادث، وهو أول مؤشر على الاستغاثة التي تلقاها مسؤولو الميناء، وأعقب ذلك إشارات تفيد بأن السفينة فقدت كل طاقتها وكانت تقترب من الجسر.

وتظهر لقطات فيديو أن أضواء السفينة انطفأت ثم عادت لفترة وجيزة قبل أن تنطفئ مجددا.

التقط المُسجل أيضا أوامر للطاقم بإسقاط المرساة بهدف إبطاء السفينة على الأرجح.

وقال مارسيل مويز محقق مجلس السلامة إن البيانات أظهرت أن السفينة دالي، الذي يعادل طولها حوالي ثلاثة ملاعب كرة قدم ومكدسة بحاويات الشحن، كانت تتحرك بسرعة 12.8 كيلومتر في الساعة عندما اصطدمت بعمود الجسر.

وقال شخص عبر راديو الشرطة قبل دقائق من وقوع الحادث "أوقفوا حركة المرور على جسر كي. هناك سفينة تقترب وفقدت السيطرة على دفتها".

وسُمعت أصوات تناقش الخطوات التالية بما في ذلك تنبيه أي طاقم عمل لمغادرة الجسر، ثم صرخ أحدهم قائلا "سقط الجسر بأكمله للتو!". (شارك في التغطية رامي أيوب ونانديتا بوس وتيد هيسون وكاثرين جاكسون ومايك سيجار وديفيد شيبردسون

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