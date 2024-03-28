اختبارات جديدة للذكاء الاصطناعي تقيم سرعة الاستجابة لاستفسارات المستخدم

أصدرت مجموعة معايير الأداء للذكاء الاصطناعي "إم إل كومونز" يوم الأربعاء مجموعة جديدة من الاختبارات والنتائج التي تقيم سرعة تشغيل التطبيقات الذكية واستجابتها للمستخدمين باستخدام أحدث التقنيات.

تقيم الاختبارات الجديدة المضافة من قبل "إم إل كومونز" سرعة التي يمكن لشرائح الذكاء الاصطناعي والأنظمة توليدها للاستجابات من النماذج القوية الممتلئة بالبيانات.

تظهر النتائج تقريبًا كيف يمكن لتطبيقات

الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT تقديم استجابة سريعة لاستفسار المستخدم.

أحد الاختبارات الجديدة أضاف إمكانية قياس سرعة سيناريو السؤال والجواب لنماذج اللغة الكبيرة. تحمل اسم Llama 2 وتحتوي على 70 مليار معلمة وتم تطويرها من قبل Meta Platforms.

وأضاف مسؤولو "إم إل كومونز" أيضًا مُولِّد نص للصورة ثانيًا إلى مجموعة أدوات القياس الخاصة بهم، تحت اسم MLPerf، والمستند إلى نموذج Stable Diffusion XL لشركة Stability AI.

فازت الخوادم التي تعمل بشرائح H100 من Nvidia والتي تم تصنيعها على يد شركات مثل Google وSupermicro وNvidia بنفسها بكفاءة في كلا الاختبارين الجديدين من حيث الأداء الخام.

قدَّمت عدة شركات بناء للخوادم تصاميم استنادًا إلى شريحة L40S الأقل قوة من الشركة.

قدَّمت شركة Krai تصميمًا لاختبار إنشاء الصور باستخدام شريحة ذكاء اصطناعي من Qualcomm تستهلك كمية طاقة أقل بكثير مقارنة بمعالجات Nvidia الحديثة.

وقدَّمت شركة إنتل أيضًا تصميمًا استنادًا إلى شرائح تسريع Gaudi2 الخاصة بها. ووصفت الشركة النتائج بأنها "متينة".

الأداء الخام ليس الإجراء الوحيد الحاسم عند تنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تستهلك شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة كميات هائلة من الطاقة، وأحد التحديات الرئيسية لشركات الذكاء الاصطناعي هو تنفيذ شرائح تقدم كمية مثلى من الأداء مقابل كمية دنيا من الطاقة. تمتلك إم إل كومونز فئة اختبار مخصصة لقياس استهلاك الطاقة.