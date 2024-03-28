الولايات المتحدة تعرض مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات حول القط الأسود

عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار للمعلومات حول مجموعة القرصنة المعروفة باسم

"القط الأسود"، والتي استهدفت وحدة التكنولوجيا التابعة لمجموعة يونايتد هيلث وأثرت على مدفوعات التأمين في جميع أنحاء أمريكا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أعلنت فيه عرض المكافأة: "قامت مجموعة القرصنة الخدمية السوداء بقطع شبكات الحواسيب في قطاعات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وحول العالم".

وقالت يونايتد هيلث الأسبوع الماضي إنها بدأت في تصفية تراكم المطالبات الطبية الذي يزيد عن 14 مليار دولار بمجرد استعادة خدماتها عبر الإنترنت بعد الهجوم السيبراني، الذي تسبب في اضطرابات واسعة النطاق بدءًا من نهاية فبراير.

تلعب وحدة التكنولوجيا التابعة ليونايتد هيلث، تشينج هيلثكير، دورًا حيويًا في معالجة المدفوعات من شركات التأمين إلى الممارسين، وأدى الانقطاع الناجم عن الهجوم السيبراني في بعض الحالات إلى ترك المرضى والأطباء بدون أموال.

وكان الأثر الذي تركه على مراكز الرعاية الصحية المجتمعية التي تخدم أكثر من 30 مليون مريض فقير وغير مؤمن خاصة قاسيًا.

وقال القراصنة في وقت سابق هذا الشهر إن يونايتد هيلث دفعت فدية بقيمة 22 مليون دولار في محاولة لاستعادة أنظمتها، ولكن لم يتم الكشف عما إذا كانت مجموعة

"القط

الأسود"

أوفت بالتزامها, بعد وقت قصير من الاختراق، نشرت المجموعة بيانًا صحفيًا مزيفًا على موقعها على الويب يزعم أنه

تمت مصادرتها من قبل السلطات، مما يعطي انطباعًا بأنها أغلقت عملياتها.