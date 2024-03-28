حماس: ندعو لتحرك أممي لوقف القتل الممنهج بحق شعبنا

حماس: ندعو لتحرك أممي لوقف القتل الممنهج بحق شعبنا
التاريخ
3/28/2024 12:06:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "المشاهد التي بثتها الجزيرة لقتل مدنيين بدم بارد دليل إضافي على حجم الفاشية والإجرام في السلوك الصهيوني".
وأضافت الحركة "ندعو الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية الدولية للتحرك لوقف القتل الممنهج لشعبنا ومحاسبة هذا الكيان المارق".
MENAFN28032024000208011052ID1108030801
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.