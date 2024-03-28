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حماس: ندعو لتحرك أممي لوقف القتل الممنهج بحق شعبنا

3/28/2024 12:06:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "المشاهد التي بثتها الجزيرة لقتل مدنيين بدم بارد دليل إضافي على حجم الفاشية والإجرام في السلوك الصهيوني".


وأضافت الحركة "ندعو الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية الدولية للتحرك لوقف القتل الممنهج لشعبنا ومحاسبة هذا الكيان المارق".


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