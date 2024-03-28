الأمن: إصابة شخصين إثر حريق مستودع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق بإسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء والشرطة وبإسناد من دفاع مدني غرب إربد تعاملت فجر الخميس، مع بلاغ ورد إلى غرفة العمليات والسيطرة (911) يفيد بوجود حريق شب في هنغر يستخدم كمشغل لتغليف الخضار بمنطقة ضرار التابعة لمحافظة البلقاء.



وبين السرطاوي في بيان صحفي، أن الطواقم المتخصصة لدى وصولها لموقع الحريق تبين أن حريقا شب داخل هنغر يستخدم كمشغل لتغليف الخضار تقدر مساحته الإجمالية ما يقارب ( 2000)م2 ويحتوي أيضا على بكس بولسترين وطبالي خشب، إذ نتج عنه إصابة شخص بضيق في التنفس إثر استنشاقه الغازات والأدخنة المتصاعدة من الحريق وشخص آخر تعرض لجروح في اليدين.



وأكد الناطق الإعلامي، أن الجاهزية العالية التي اعتادت عليها طواقم الدفاع المدني مكّنت فرق الإطفاء من مكافحة الحريق وإخماده والسيطرة عليه، بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما إلى مستشفى الأميرة إيمان الحكومي لتلقي العلاج، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

