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إصابة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

3/28/2024 12:06:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت مصادر طبية فلسطينية إصابة 4 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.


من جهتها، أفادت مراسلة الجزيرة بإصابة شاب آخر برصاص قوات الاحتلال عند مدخل المخيم.


وقالت المراسلة إن القوات الإسرائيلية تغلق كل مداخل مخيم قلنديا، وتطلق النار داخل أزقته. كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب الطواقم الصحفية خلال اقتحامها للمخيم.


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