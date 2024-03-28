إصابة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت مصادر طبية فلسطينية إصابة 4 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
من جهتها، أفادت مراسلة الجزيرة بإصابة شاب آخر برصاص قوات الاحتلال عند مدخل المخيم.
وقالت المراسلة إن القوات الإسرائيلية تغلق كل مداخل مخيم قلنديا، وتطلق النار داخل أزقته. كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب الطواقم الصحفية خلال اقتحامها للمخيم.
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