التربية: انتهاء مهلة التسجيل لامتحان التوجيهي مساء اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتهت مهلة التسجيل لامتحان الثانوية العامة لعام 2024 اليوم الخميس والتي كانت ليومين وفق وزارة التربية والتعليم.



وكانت الوزارة أكدت في بيان سابق أن تمديد التسجيل كان لمدة يومين بدءا من صباح أمس الأربعاء الموافق 27 / 3 حتى مساء اليوم الخميس الموافق 28/ 3.



وأشارت الوزارة إلى أن الدفع الإلكتروني ما زال متاحا للطلبة غير المستكملين وطلبة رفع المعدل الذين سجلوا إلكترونيا في الفترة الماضية ولم يستكملوا عملية الدفع.