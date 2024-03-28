Thursday, 28 March 2024 08:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التربية: انتهاء مهلة التسجيل لامتحان التوجيهي مساء اليوم

3/28/2024 12:06:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتهت مهلة التسجيل لامتحان الثانوية العامة لعام 2024 اليوم الخميس والتي كانت ليومين وفق وزارة التربية والتعليم.


وكانت الوزارة أكدت في بيان سابق أن تمديد التسجيل كان لمدة يومين بدءا من صباح أمس الأربعاء الموافق 27 / 3 حتى مساء اليوم الخميس الموافق 28/ 3.


وأشارت الوزارة إلى أن الدفع الإلكتروني ما زال متاحا للطلبة غير المستكملين وطلبة رفع المعدل الذين سجلوا إلكترونيا في الفترة الماضية ولم يستكملوا عملية الدفع.

MENAFN28032024000208011052ID1108030798

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث