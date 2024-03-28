التربية: انتهاء مهلة التسجيل لامتحان التوجيهي مساء اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتهت مهلة التسجيل لامتحان الثانوية العامة لعام 2024 اليوم الخميس والتي كانت ليومين وفق وزارة التربية والتعليم.
وكانت الوزارة أكدت في بيان سابق أن تمديد التسجيل كان لمدة يومين بدءا من صباح أمس الأربعاء الموافق 27 / 3 حتى مساء اليوم الخميس الموافق 28/ 3.
وأشارت الوزارة إلى أن الدفع الإلكتروني ما زال متاحا للطلبة غير المستكملين وطلبة رفع المعدل الذين سجلوا إلكترونيا في الفترة الماضية ولم يستكملوا عملية الدفع.
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