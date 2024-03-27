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وزير (الشباب): دورة ألعاب التعليم العالي الرياضية مساحة مهمة للطلبة لممارسة الرياضة بأجواء تنافسية

3/27/2024 11:30:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 3 (كونا) -- أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي مساء اليوم الاربعاء أن اقامة منافسات دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي للعام الثالث على التوالي تعد مساحة رياضية مهمة لطلاب وطالبات المؤسسات التعليمية لممارسة الرياضة باجواء تنافسية مميزة.
وأشاد الوزير معرفي في تصريح للصحفيين عقب حضوره ختام الدورة التي أقيمت بصالة الاتحاد الكويتي لكرة اليد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي للصالات المغطاة بالتنظيم المميز للاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي لمنافسات الدورة اذ شهدت مشاركة شبابية كبيرة من مختلف المؤسسات التعليمية والكليات العسكرية.
وأكد ان الهيئة العامة للرياضة تدعم وبقوة هذه الملتقيات الرياضية التي تشجع الشباب على الانخراط بالرياضة ما يسهم باكتشاف مواهب رياضية بمختلف الالعاب مهنئا الفرق الفائزة بمسابقات الدورة.
من جانبه قال رئيس اللجنة المنظمة للدورة رئيس الاتحاد فيصل المقصيد في تصريح مماثل ان حضور الوزير معرفي لختام الدورة التي تشمل اقامة 10 مسابقات رياضية للطلبة والطالبات تجسد اهتمام الدولة بتشجيع الشباب لممارسة الانشطة الرياضية وسط اجواء تنافسية تسودها الروح الرياضية.
وأضاف مقصيد ان الاتحاد وفي ضوء النجاح المميز للنسخ الثلاث للبطولة ستسعى لزيادة عدد الالعاب في النسخ المقبلة منوها بالمشاركة المميزة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وكذلك الكليات العسكرية والتي اسهمت بهذا النجاح اللافت لمختلف مسابقات الدورة.
وشهد اليوم الختامي تتويج فريق أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بلقب مسابقة كرة القدم للصالات للطلاب في آخر منافسات الدورة بعد فوزه على فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بنتيجة (3/2) بعد مباراة قوية.
يذكر أن الدورة التي نظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتي استمرت منافساتها لعدة أشهر تضمنت أيضا إقامة مسابقات في كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة والبادل والثلاثيات للسلة للطلاب و4 مسابقات للطالبات هي كرة القدم للصالات والكرة الطائرة وكرة السلة والبادل.(النهاية)

ف ش ا / ط أ ب




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