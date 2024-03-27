وزير (الشباب): دورة ألعاب التعليم العالي الرياضية مساحة مهمة للطلبة لممارسة الرياضة بأجواء تنافسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 3 (كونا) -- أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي مساء اليوم الاربعاء أن اقامة منافسات دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي للعام الثالث على التوالي تعد مساحة رياضية مهمة لطلاب وطالبات المؤسسات التعليمية لممارسة الرياضة باجواء تنافسية مميزة.
وأشاد الوزير معرفي في تصريح للصحفيين عقب حضوره ختام الدورة التي أقيمت بصالة الاتحاد الكويتي لكرة اليد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي للصالات المغطاة بالتنظيم المميز للاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي لمنافسات الدورة اذ شهدت مشاركة شبابية كبيرة من مختلف المؤسسات التعليمية والكليات العسكرية.
وأكد ان الهيئة العامة للرياضة تدعم وبقوة هذه الملتقيات الرياضية التي تشجع الشباب على الانخراط بالرياضة ما يسهم باكتشاف مواهب رياضية بمختلف الالعاب مهنئا الفرق الفائزة بمسابقات الدورة.
من جانبه قال رئيس اللجنة المنظمة للدورة رئيس الاتحاد فيصل المقصيد في تصريح مماثل ان حضور الوزير معرفي لختام الدورة التي تشمل اقامة 10 مسابقات رياضية للطلبة والطالبات تجسد اهتمام الدولة بتشجيع الشباب لممارسة الانشطة الرياضية وسط اجواء تنافسية تسودها الروح الرياضية.
وأضاف مقصيد ان الاتحاد وفي ضوء النجاح المميز للنسخ الثلاث للبطولة ستسعى لزيادة عدد الالعاب في النسخ المقبلة منوها بالمشاركة المميزة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وكذلك الكليات العسكرية والتي اسهمت بهذا النجاح اللافت لمختلف مسابقات الدورة.
وشهد اليوم الختامي تتويج فريق أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بلقب مسابقة كرة القدم للصالات للطلاب في آخر منافسات الدورة بعد فوزه على فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بنتيجة (3/2) بعد مباراة قوية.
يذكر أن الدورة التي نظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتي استمرت منافساتها لعدة أشهر تضمنت أيضا إقامة مسابقات في كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة والبادل والثلاثيات للسلة للطلاب و4 مسابقات للطالبات هي كرة القدم للصالات والكرة الطائرة وكرة السلة والبادل.(النهاية)
ف ش ا / ط أ ب
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