ايطاليا تعتبر أن الأضرار الاقتصادية لأزمة الملاحة في البحر الأحمر أقل من المتوقع

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 27 - 3 (كونا) -- اعتبر وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني اليوم الأربعاء أن الاضرار الاقتصادية الناجمة عن أزمة الملاحة في باب المندب جاءت أقل من المتوقع مؤكدا قدرة بلاده على احتوائها.
وقال تاياني في تصريح للقناة الثانية في التلفزيون الايطالي "ان الوضع في اليمن كان له تأثير على الملاحة في البحر الأحمر حيث انخفض معدل مرور السفن عبر قناة السويس منذ نوفمبر وحتى اليوم بنحو 40 بالمئة".
وأضاف انه "على العكس من ذلك فإن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بموانئنا جاءت أقل من المتوقع اذ أن الانخفاض الذي تشهده حركة الملاحة هو في حدود 2 الى 3 بالمئة لذلك فهو انخفاض يمكن احتواء آثاره تماما".
وفي هذا السياق أشار تاياني الى أن "مهمة (أسبيدس) البحرية الأوروبية بقيادة ايطالية هي حماية بحريتنا التجارية وجميع السفن الإيطالية وغيرها التي تمر عبر البحر الأحمر متجهة نحو الشرق أو نحو الجنوب الإفريقي" مذكرا بأن "المدمرة (كايو دويليو) أسقطت بالفعل ثلاث طائرات مسيرة تم إطلاقها من اليمن". (النهاية)
م ن / ر ج
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