Thursday, 28 March 2024 07:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ايطاليا تعتبر أن الأضرار الاقتصادية لأزمة الملاحة في البحر الأحمر أقل من المتوقع

3/27/2024 11:30:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 27 - 3 (كونا) -- اعتبر وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني اليوم الأربعاء أن الاضرار الاقتصادية الناجمة عن أزمة الملاحة في باب المندب جاءت أقل من المتوقع مؤكدا قدرة بلاده على احتوائها.
وقال تاياني في تصريح للقناة الثانية في التلفزيون الايطالي "ان الوضع في اليمن كان له تأثير على الملاحة في البحر الأحمر حيث انخفض معدل مرور السفن عبر قناة السويس منذ نوفمبر وحتى اليوم بنحو 40 بالمئة".
وأضاف انه "على العكس من ذلك فإن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بموانئنا جاءت أقل من المتوقع اذ أن الانخفاض الذي تشهده حركة الملاحة هو في حدود 2 الى 3 بالمئة لذلك فهو انخفاض يمكن احتواء آثاره تماما".
وفي هذا السياق أشار تاياني الى أن "مهمة (أسبيدس) البحرية الأوروبية بقيادة ايطالية هي حماية بحريتنا التجارية وجميع السفن الإيطالية وغيرها التي تمر عبر البحر الأحمر متجهة نحو الشرق أو نحو الجنوب الإفريقي" مذكرا بأن "المدمرة (كايو دويليو) أسقطت بالفعل ثلاث طائرات مسيرة تم إطلاقها من اليمن". (النهاية)

م ن / ر ج



MENAFN27032024000071011013ID1108030717

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث