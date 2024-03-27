قطر تدين مصادرة الاحتلال الإسرائيلي أراض بالضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 27 - 3 (كونا) -- أدانت دولة قطر اليوم الأربعاء بأشد العبارات إعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض في منطقة الأغوار بالضفة الغربية المحتلة واعتبرته امتدادا لسياسته الممنهجة الهادفة إلى توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا وسلب حقوقه بلا وازع من أخلاق أو ضمير.
وشددت الخارجية القطرية في بيان لها على رفض دولة قطر التام التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق محذرة في هذا السياق من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ازدراء القوانين الدولية ولا سيما القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وفرض منطق القوة والأمر الواقع سيقضي تماما على فرص السلام المنشود خاصة مع استمرار الحرب الغاشمة على قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية المروعة على المدنيين.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولاسيما أن توسيع المستوطنات يعني تهجير السكان ما يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن يوم الجمعة الماضي مصادرة ثمانية آلاف دونم (800 هكتار) إضافية من الأراضي في غور الأردن في خطوة وصفها ناشطون مناهضون للاستيطان بأنها الأكبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عقود. (النهاية)
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