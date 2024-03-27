Thursday, 28 March 2024 07:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قطر تدين مصادرة الاحتلال الإسرائيلي أراض بالضفة الغربية

3/27/2024 11:30:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 27 - 3 (كونا) -- أدانت دولة قطر اليوم الأربعاء بأشد العبارات إعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض في منطقة الأغوار بالضفة الغربية المحتلة واعتبرته امتدادا لسياسته الممنهجة الهادفة إلى توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا وسلب حقوقه بلا وازع من أخلاق أو ضمير.
وشددت الخارجية القطرية في بيان لها على رفض دولة قطر التام التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق محذرة في هذا السياق من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ازدراء القوانين الدولية ولا سيما القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وفرض منطق القوة والأمر الواقع سيقضي تماما على فرص السلام المنشود خاصة مع استمرار الحرب الغاشمة على قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية المروعة على المدنيين.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولاسيما أن توسيع المستوطنات يعني تهجير السكان ما يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن يوم الجمعة الماضي مصادرة ثمانية آلاف دونم (800 هكتار) إضافية من الأراضي في غور الأردن في خطوة وصفها ناشطون مناهضون للاستيطان بأنها الأكبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عقود. (النهاية)

س س س / ه س ص



MENAFN27032024000071011013ID1108030716

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث