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لبنان: 9 قتلى بتجدد القصف الجوي الإسرائيلي على الجنوب

3/27/2024 11:30:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 27 - 3 (كونا) -- لقي تسعة أشخاص حتفهم وأصيب آخرون في سلسلة غارات جديدة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء على عدد من البلدات والقرى الواقعة في جنوب لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام (الرسمية في لبنان) إن طيران جيش الاحتلال شن غارة على بلدة طيرحرفا ودمر منزلا ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص بداخله وأدت غارة على مقهى في بلدة الناقورة إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين.
وأضافت الوكالة أن القتلى الذين سقطوا في الناقورة هم من مسعفي الدفاع المدني وكانوا تجمعوا إلى جانب منطقة الاستراحة المستهدفة من أجل التوجه الى بلدة طيرحرفا حيث شن الاحتلال الغارة الأولى التي أدت إلى مقتل ستة أشخاص فيما نقل عدد من الجرحى إلى مستشفيات مدينة (صور) للعلاج.
ووصل منذ قليل عدد من جرحى غارة الناقورة إلى مستشفيات صور لتلقي العلاج في حين تستمر عمليات البحث تحت الانقاض.
وذكرت الوكالة أن طائرات الاحتلال أغارت أيضا على أطراف بلدة العديسة وقصفت بالمدفعية بلدتي (بليدا) و(ميس الجبل) جنوب لبنان واطلقت نيران اسلحتها الرشاشة من مواقعها المتاخمة الحدودية بإتجاه اطراف بلدة (عيتا الشعب) والاحراج المجاورة لها.
في الجهة المقابلة نقلت الوكالة الوطنية للإعلام سلسلة بيانات متتالية عن المقاومة اللبنانية قالت فيها إن سلاح القناصة التابع لها استهدف التجهيزات التجسسية في موقع "مسكاف عام" وأصابها مباشرة.
وأضافت الوكالة ان عناصر المقاومة استهدفوا انتشارا لجنود الاحتلال في محيط مستوطنة شتولا وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وقوة مشاة للاحتلال داخل خيمة في حرج راميم بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها اصابات مؤكدة.
وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء بلدة الهبارية الجنوبية ما أدى لمقتل سبعة اشخاص وجرح آربعة اخرين.
ويشهد لبنان منذ اكتوبر الماضي إثر العدوان الإسرائيلي على غزة مواجهات عسكرية متواصلة يوميا بين قوات الاحتلال والمقاومة في جنوبي لبنان وعبر حدوده الجنوبية. (النهاية)

ك ب ش / ه س ص



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