لبنان: 9 قتلى بتجدد القصف الجوي الإسرائيلي على الجنوب

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 27 - 3 (كونا) -- لقي تسعة أشخاص حتفهم وأصيب آخرون في سلسلة غارات جديدة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء على عدد من البلدات والقرى الواقعة في جنوب لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام (الرسمية في لبنان) إن طيران جيش الاحتلال شن غارة على بلدة طيرحرفا ودمر منزلا ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص بداخله وأدت غارة على مقهى في بلدة الناقورة إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين.
وأضافت الوكالة أن القتلى الذين سقطوا في الناقورة هم من مسعفي الدفاع المدني وكانوا تجمعوا إلى جانب منطقة الاستراحة المستهدفة من أجل التوجه الى بلدة طيرحرفا حيث شن الاحتلال الغارة الأولى التي أدت إلى مقتل ستة أشخاص فيما نقل عدد من الجرحى إلى مستشفيات مدينة (صور) للعلاج.
ووصل منذ قليل عدد من جرحى غارة الناقورة إلى مستشفيات صور لتلقي العلاج في حين تستمر عمليات البحث تحت الانقاض.
وذكرت الوكالة أن طائرات الاحتلال أغارت أيضا على أطراف بلدة العديسة وقصفت بالمدفعية بلدتي (بليدا) و(ميس الجبل) جنوب لبنان واطلقت نيران اسلحتها الرشاشة من مواقعها المتاخمة الحدودية بإتجاه اطراف بلدة (عيتا الشعب) والاحراج المجاورة لها.
في الجهة المقابلة نقلت الوكالة الوطنية للإعلام سلسلة بيانات متتالية عن المقاومة اللبنانية قالت فيها إن سلاح القناصة التابع لها استهدف التجهيزات التجسسية في موقع "مسكاف عام" وأصابها مباشرة.
وأضافت الوكالة ان عناصر المقاومة استهدفوا انتشارا لجنود الاحتلال في محيط مستوطنة شتولا وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وقوة مشاة للاحتلال داخل خيمة في حرج راميم بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها اصابات مؤكدة.
وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء بلدة الهبارية الجنوبية ما أدى لمقتل سبعة اشخاص وجرح آربعة اخرين.
ويشهد لبنان منذ اكتوبر الماضي إثر العدوان الإسرائيلي على غزة مواجهات عسكرية متواصلة يوميا بين قوات الاحتلال والمقاومة في جنوبي لبنان وعبر حدوده الجنوبية. (النهاية)
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