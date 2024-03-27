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الخارجية التركية تدين بشدة هجوم باكستان

3/27/2024 11:30:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول- 27 - 3 (كونا) -- دانت وزارة الخارجية التركية الأربعاء بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين يوم أمس الثلاثاء شمال شرق باكستان.
وقالت الخارجية في بيان "ندين بشدة الهجمات الإرهابية الأخيرة في باكستان ونقدم تعزينا لأسر الذين فقدوا أرواحهم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".
وأكدت الخارجية مواصلة تركيا دعم أمن واستقرار باكستان وشعبها في الحرب ضد الإرهاب.
وقتل 5 مواطنين صينيين وباكستاني جراء تفجير سيارة مفخخة بمنطقة (شانغلا) بإقليم (خيبر بختونخوا) شمال غرب باكستان.
واستهدف الهجوم قافلة تقل مهندسين وعمالا صينيين يعملون في بناء محطة داسو للطاقة الكهرومائية التي تنفذها شركات صينية.
ويعد هذا الهجوم الثالث ضد مشاريع تنفذها الصين في باكستان في غضون أسبوع.
وفي يوليو عام 2021 فقد 9 مواطنين صينيين حياتهم في هجوم انتحاري استهدف مشروع محطة داسو للطاقة الكهرومائية. (النهاية)

ط ا / ف ا س



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