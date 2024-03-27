الخارجية التركية تدين بشدة هجوم باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول- 27 - 3 (كونا) -- دانت وزارة الخارجية التركية الأربعاء بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين يوم أمس الثلاثاء شمال شرق باكستان.
وقالت الخارجية في بيان "ندين بشدة الهجمات الإرهابية الأخيرة في باكستان ونقدم تعزينا لأسر الذين فقدوا أرواحهم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".
وأكدت الخارجية مواصلة تركيا دعم أمن واستقرار باكستان وشعبها في الحرب ضد الإرهاب.
وقتل 5 مواطنين صينيين وباكستاني جراء تفجير سيارة مفخخة بمنطقة (شانغلا) بإقليم (خيبر بختونخوا) شمال غرب باكستان.
واستهدف الهجوم قافلة تقل مهندسين وعمالا صينيين يعملون في بناء محطة داسو للطاقة الكهرومائية التي تنفذها شركات صينية.
ويعد هذا الهجوم الثالث ضد مشاريع تنفذها الصين في باكستان في غضون أسبوع.
وفي يوليو عام 2021 فقد 9 مواطنين صينيين حياتهم في هجوم انتحاري استهدف مشروع محطة داسو للطاقة الكهرومائية. (النهاية)
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